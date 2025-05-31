Политолог: почему Сербия упорно поставляет снаряды Украине

«При том, что это произошло спустя три года после начала СВО. До этого таких санкций никто не вводил. Очень многие заподозрили, что это было сделано неспроста, и что за введением этих санкций американцами стоит кто-то в Белграде. Ведь не секрет, что некоторые люди из окружения Вучича давно положили глаз на НИС, давно хотели бы прибрать его к рукам, отобрать у “Газпрома”, потому что это очень лакомый актив. И есть версия, что эти неназванные люди попросили американцев ввести санкции, рассчитывая на то, что после введения этих санкций американцами больше не останется других вариантов, кроме как возвращения Сербии в управление и контроль над нефтяной индустрией Сербии. Потом велись переговоры, но сербская сторона вдруг увидела категорическое нежелание РФ отдавать НИС», — добавил эксперт.