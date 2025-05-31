Политолог: почему Сербия упорно поставляет снаряды Украине

Оборонные предприятия Сербии, несмотря на заявленный властями республики нейтралитет, продолжают поставлять боеприпасы Украине. Об этом сообщили в Службе внешней разведки России (СВР).
«Сербский военпром пытается выстрелить России в спину. <…> По поступающей в СВР информации, сербские оборонные предприятия вопреки декларируемому официальным Белградом “нейтралитету” продолжают поставки боеприпасов Киеву», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что в схеме участвуют страны НАТО, такие как Чехия, Польша и Болгария, а также некоторые африканские государства.
«Вклад сербских оборонщиков в развязанную Западом войну, итогом которой в Европе хотели бы видеть “стратегическое поражение” России, исчисляется сотней тысяч снарядов для РСЗО и гаубиц, а также миллионом патронов для стрелкового оружия», — добавили в СВР.
Президент Сербии Александр Вучич, комментируя данную информацию, отметил, что Белград не будет отправлять оружие в рамках сделок, при которых есть вероятность его поставки Киеву. Он добавил, что обсуждал этот вопрос с российским лидером Владимиром Путиным.
Политолог-балканист Олег Бондаренко уверен, что сам факт заявления от столь высокопоставленной структуры нельзя назвать случайным.
«Дело в том, что, несмотря на то, что Александр Вучич приехал на парад и был 9 мая в Москве, количество неурегулированных вопросов между Москвой и Белградом только копится. Главный из этих вопросов, конечно, касается будущего нефтяной индустрии Сербии (НИС), как главного актива, как главной компании Сербии, во-вторых, компании, которая принадлежит группе “Газпром”», — сказал Бондаренко.
Он напомнил, что в конце прошлого года совершенно неожиданно уходящая американская администрация решила ввести санкции против группы НИС.
«При том, что это произошло спустя три года после начала СВО. До этого таких санкций никто не вводил. Очень многие заподозрили, что это было сделано неспроста, и что за введением этих санкций американцами стоит кто-то в Белграде. Ведь не секрет, что некоторые люди из окружения Вучича давно положили глаз на НИС, давно хотели бы прибрать его к рукам, отобрать у “Газпрома”, потому что это очень лакомый актив. И есть версия, что эти неназванные люди попросили американцев ввести санкции, рассчитывая на то, что после введения этих санкций американцами больше не останется других вариантов, кроме как возвращения Сербии в управление и контроль над нефтяной индустрией Сербии. Потом велись переговоры, но сербская сторона вдруг увидела категорическое нежелание РФ отдавать НИС», — добавил эксперт.
Параллельно с этим велись переговоры о новом газовом контракте, поскольку старый истекает 31 мая.
«До этого у Сербии были самые лучшие условия в Европе, самая низкая цена на газ. Как вы понимаете, от цены на газ зависит, в принципе, очень много чего в стране. И если вдруг Сербия начнет платить столько же, сколько платит, например, соседняя Хорватия, то цены в Сербии вырастут заметным образом для всех. И опять же, это вопрос, есть ли у Сербии деньги платить столько. На данный момент, как мы знаем, нового долгосрочного газового контракта нет, есть решение пролонгировать текущий газовый контракт по текущим тарифам до 30 сентября. Это значит, что ни о чем не договорились. И все будет зависеть от того, что решится с нефтяной индустрией Сербии», — отметил Бондаренко.
Эксперт считает, что заявление СВР о поставках сербских снарядов на Украину стал «российским козырем» в борьбе за нефтяную индустрию Сербии.
Он не исключает, что некий прогресс может наступить 28 июня, в дату, которая считается символичной в истории Сербии.
«В этот день очень много чего происходило в истории Сербии, начиная с битвы на Косовом поле, заканчивая ссорой Тито со Сталиным. Ну и, конечно, знаменитый выстрел Гаврилы Принцыпа прозвучал тоже 28 июня. И много всего еще. Все будет зависеть от того, что будет 28 июня, потому что если санкции будут введены, как отреагирует сербское государство на это? Вариантов реакции на самом деле не так много, потому что если будут введены санкции, очевидно будут затруднены платежи компании. Но в условиях Сербии они очевидно вызовут некоторый коллапс и естественно повышение цен», — заключил спикер.