Политолог: почему Италия не согласна на закупку оружия США для Киева

«Увы, мне бы очень хотелось, чтобы у нее что-то в голове поменялось, но это не так. Мелони, конечно, еще может изменить свою позицию, но только при определенных условиях. Однако таких условий на данный момент не существует. Но если предположить, что в какой-то момент народ станет поднимать всех правителей западных стран на вилы, то для того, чтобы удержаться у власти, она может всегда сказать: “вы меня неправильно поняли, это все журналисты переврали, на самом деле я всегда была против”», — сообщил собеседник ВФокусе Mail.