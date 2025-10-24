Политолог: почему Италия не согласна на закупку оружия США для Киева

Президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте оказывают давление на премьер-министра Италии Джорджу Мелони для того, чтобы Рим присоединилась к инициативе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). Об этом сообщает газета Stampa.
По информации издания, изначально власти Италии высказывались против участия в инициативе по экономическим причинам, а также из-за общественного мнения.
«Потом что-то изменилось. Мы знаем, что на Мелони начали оказывать давление и что Трамп лично якобы просил премьер-министра приложить усилия. Однако больше, чем другие, настаивал Рютте, который осознает, что только через этот инструмент удастся стимулировать закупку оружия для Киева и укрепить единство Атлантического альянса», — сказано в публикации газеты.
Издание отмечает, что глава киевского режима обсудил этот вопрос с итальянским премьером в надежде, что сможет ее убедить. Однако, по информации источников правительственного Дворца Киджи, Мелони пока не дала окончательного согласия.
Кроме того, газета сообщает, что Мелони и Зеленский во время встречи также обсудили использование замороженных российских активов для предоставления кредита Киеву. Премьер Италии подчеркнула юридические и финансовые проблемы, которые усложняют использование этих средств.
Вопрос в использовании активов
Политолог Марк Бернардини в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что вопрос в приобретении американского вооружения для Киева состоит в том, что в Европейском союзе не определились, как использовать средства от замороженных российских активов. По его словам, Италия призывает приобретать оружие в Европе, чтобы и деньги оставались здесь же.
«Главное насчет оружия то, что они хотят, как Евросоюз, использовать российские активы, вернее — проценты на активы. На данный момент они не договорились, как эти деньги, которые в принципе Евросоюз выдает Украине, использовать. Есть страны, как, например, Италия, которые настаивают на том, что эти деньги могут быть использованы только для приобретения оружия европейского производства. Чтобы эти деньги, как они сказали, не уходили за океан», — сказал собеседник издания.
При этом он отметил, что есть страны, которые занимают совершенно другую позицию, а именно передать управление этими средствами Украине, чтобы она сама решала, как их использовать.
«Есть страны, которые говорят, что все равно европейского производства оружия не хватит, поэтому пусть этими деньгами распоряжается Украина, как ей заблагорассудится. Хотя, конечно, это не очень логично, потому что обычно кто платит, тот и заказывает музыку. Деньги-то выдает Евросоюз, так что, наверное, он и должен решать, как их использовать. Но факт есть факт — согласия нет», — добавил политолог.
Только на словах каждая страна Европы вносит вклад
Бернардини также сообщил, что каждое европейского государство лишь только на словах способно выражать поддержку и говорить о том, что выделят финансовую помощь, средства на поставки вооружения для Украины.
«На словах, конечно, каждая страна должна вносить часть своего бюджета на вооружение Украины и так далее. Но это все на словах, а где эти деньги взять-то?» — подчеркнул он.
Политолог отметил, что отказ Италии присоединяться к PURL не означает, что позиция Мелони по Украине изменилась. По его словам, это возможно при условии, к примеру, если жители европейских стран начнут бунтовать.
«Увы, мне бы очень хотелось, чтобы у нее что-то в голове поменялось, но это не так. Мелони, конечно, еще может изменить свою позицию, но только при определенных условиях. Однако таких условий на данный момент не существует. Но если предположить, что в какой-то момент народ станет поднимать всех правителей западных стран на вилы, то для того, чтобы удержаться у власти, она может всегда сказать: “вы меня неправильно поняли, это все журналисты переврали, на самом деле я всегда была против”», — сообщил собеседник ВФокусе Mail.