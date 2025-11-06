Политолог: почему Европа так жаждет напасть на Россию

«То, что Европа спровоцирует прямую войну с русскими, я считают маловероятным, потому что у Европы нет такой возможности. Я не сомневаюсь, что у них есть желание. Они бы с удовольствием напали на Россию и почувствовали, что могут нанести ей ущерб. Но реальность такова, что у них нет оружия и нет опыта его использования. У них хватит огневой мощи, чтобы разжечь костер, в котором они будут топливом», — в эфире YouTube-канала заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
Джонсон напомнил, какому риску подвергнут себя европейские страны, если действительно пойдут на такой шаг. При этом он отметил, что Москва не будет наносить «упреждающие удары по Европе ни при каких обстоятельствах».
«Но если на нее нападут, Россия ответит так, что это причинит огромную боль и страдания Европе», — подчеркнул бывший аналитик ЦРУ.
Сдерживает ядерный арсенал
Политолог Борис Межуев в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail отметил, что Европа воспринимает Россию в качестве угрозы. Причем, и идеологической, и политической, и военной. При этом, есть фактор, который сдерживает европейские страны от нападения на российское государство.
«В настоящий момент ситуация такова, что угроза с их стороны могла бы материализоваться в реальную акцию, если бы Россия не обладала ядерным оружием. А оно делает любое вторжение заведомо бессмысленным и катастрофическим. Видимо, у них есть досада от того, что нападение не удалось совершить в 90-е годы, когда представилась такая возможность. Хотя, разумеется, я не стал бы связывать их отношение исключительно с последними четырьмя годами обострения», — сказал собеседник издания.
Если у России будет в будущем стабильная власть, то никто на нее нападать не будет, отметил Межуев, говоря о неоднократных заявлениях европейских политиков о готовности Европы к войне с РФ к 2030 году. Однако исключать подобные сценарии не стоит.
«У Европы есть желание к 2030 году обеспечивать себя спутниковой связью, разведданными и прочим. То есть желание перевооружиться у них есть. Пока, конечно, это все выглядит не очень реально, что Евросоюз будет военной державой. Предположения, что они могут как-то напасть, например, совершить блокаду Калининграда — теоретически возможны. То есть к этому надо готовиться При этом в нынешней ситуации маловероятно, что это может случиться в силу немедленного выхода такого рода конфликта на уровень ядерной эскалации. Причем, он и так сейчас балансирует на этом уровне», — сообщил политолог.
Холодный мир
По мнению эксперта, не стоит рассчитывать, что риторика Европы в отношении России изменится на более позитивную. По его словам, больше вероятности в сосуществовании «холодного мира».
«Самое лучшее, на что мы можем рассчитывать — это холодный мир. Это как бы в духе холодной войны, когда существовали четкие ориентиры: что наше, а что — нет. То есть буферной зоны уже не будет. Вспомним, как та же Финляндия была нейтральной страной. Это уже четкий раздел Европы на русский мир и Европейский союз. Полагаю, что сосуществовать нам придется только при таком делении», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.