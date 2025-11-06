Политолог: почему Европа так жаждет напасть на Россию

«У Европы есть желание к 2030 году обеспечивать себя спутниковой связью, разведданными и прочим. То есть желание перевооружиться у них есть. Пока, конечно, это все выглядит не очень реально, что Евросоюз будет военной державой. Предположения, что они могут как-то напасть, например, совершить блокаду Калининграда — теоретически возможны. То есть к этому надо готовиться При этом в нынешней ситуации маловероятно, что это может случиться в силу немедленного выхода такого рода конфликта на уровень ядерной эскалации. Причем, он и так сейчас балансирует на этом уровне», — сообщил политолог.