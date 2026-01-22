Политолог Пинчук назвал Совет мира Трампа инструментом давления на Китай

Пинчук считает, что у Совета мира могут появиться реальные перспективы только при определённых условиях. В частности, если Китай согласится на участие совместно с Россией и при этом будет создан механизм равноправного присутствия всех сторон, а не модель, предполагающая безусловную поддержку инициатив США и личной роли Трампа.