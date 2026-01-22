Политолог Пинчук назвал Совет мира Трампа инструментом давления на Китай

Инициатива президента США Дональда Трампа по созданию Совета мира может оказаться далеко не универсальной площадкой для международного диалога. По мнению политического обозревателя Андрея Пинчука, новая структура изначально формируется как пространство, подчёркивающее американское превосходство, в том числе в противостоянии с Китаем, пишет «Царьград».
Эксперт обратил внимание на то, что приглашение Пекина к участию в работе Совета было направлено с заметной задержкой. По его оценке, этот шаг скорее напоминал формальный жест дипломатической вежливости, чем искреннее стремление Вашингтона видеть Китай полноценным участником новой организации.
Пинчук считает, что у Совета мира могут появиться реальные перспективы только при определённых условиях. В частности, если Китай согласится на участие совместно с Россией и при этом будет создан механизм равноправного присутствия всех сторон, а не модель, предполагающая безусловную поддержку инициатив США и личной роли Трампа.
О создании Совета мира Дональд Трамп объявил 16 января. Для участия в его работе американский лидер пригласил представителей Европейской комиссии и более чем 50 государств. В числе потенциальных участников названы Россия, Украина и Китай.
Ранее Дональд Трамп заявил, что Совет мира будет сотрудничать с ООН.