Политолог Павлив: инсайдерский «мирный план» рисует картину, по которой Киев готов сдать почти все позиции

«В значительной степени это все донатится из Украины. Это очень дорого стоит. Такая публикация от $100 тысяч начинается. Это не Зеленский платит, а как раз его оппоненты. Как мне говорят, весной сняли блок во всех медиа на Зеленского. Нельзя было ничего публиковать — пришла команда: “Публикуйте что хотите”. Это было еще в мае-июне. Больше всего денег не у Коломойского. Те, у кого больше, они все еще при деле», — пояснил он.