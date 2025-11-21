Политолог Павлив: инсайдерский «мирный план» рисует картину, по которой Киев готов сдать почти все позиции

В новом выпуске ведущие обсудили мирный план по урегулированию конфликта на Украине, разработанный президентом США Дональдом Трампом. Отмечалось, что в последнее время западные каналы начали писать о том, что Владимир Зеленский теряет связь с реальностью и его поведение вызывает тревогу у поддерживающих Украину. Кроме того, американские СМИ начали проявлять активность. Михаил Павлив отметил, что Трамп здесь ни при чем, речь идет об оппонентах Владимира Зеленского.
«В значительной степени это все донатится из Украины. Это очень дорого стоит. Такая публикация от $100 тысяч начинается. Это не Зеленский платит, а как раз его оппоненты. Как мне говорят, весной сняли блок во всех медиа на Зеленского. Нельзя было ничего публиковать — пришла команда: “Публикуйте что хотите”. Это было еще в мае-июне. Больше всего денег не у Коломойского. Те, у кого больше, они все еще при деле», — пояснил он.
Политолог признался: на фоне обсуждения американского мирного договора появились сообщения о том, что украинская сторона якобы представила собственный план мирного договора с Россией, который предусматривает фактическую сдачу некоторых позиций.
«Вчера был интересный вброс в украинском Telegram-канале, который специализируется на инсайдах. Мне подтвердили, что якобы украинская сторона, чтобы затянуть в очередной раз время, выкатила собственный план, даже восемь пунктов этого плана опубликовали. Если это близко к правде, то, вероятно, Киев готов сдать практически все позиции, которые он декларировал. Вплоть до того, что вводится очень интересная формулировка, которая будет законодательно закреплена, — “историческая территория Украины”. Для того, чтобы де-факто и де-юре признать отсутствие контроля над новыми регионами со стороны Украины, а это шаг к признанию международному, снятию санкций и всему остальному», — отметил он.
Павлив также рассказал, что в окружении Зеленского ходят слухи о потере им связи с реальностью и наличии «крота», который продолжает влиять на ситуацию.
«На самом деле они сдаются в полный рост, потому что и Ермак, и Зеленский на пленках Миндича присутствуют, как мне говорят… Они потеряли, что называется, связь с реальностью. Как мне говорят, вся история, которая была вброшена — как эта фиксация была установлена, — это все неправда. Для того, чтобы прикрыть “крота”, который продолжает действовать там. Кто-то в ближайшем окружении Зеленского всю эту фиксацию обеспечивал», — добавил политтехнолог в эфире шоу «Центральный канал» на платформе VK.