Политолог: ООН приняла резолюцию России, что это изменит

Кроме того, есть общее понимание того, что Африка должна делегировать своих представителей в Совет Безопасности, но тут же возникает вопрос, кто именно это будет. Если это ЮАР, то тогда Нигерия или Эфиопия высказываются против. Если это должен сделать какая-то международная структура, как, скажем, Африканский Союз, то это будет такой первый прецедент, когда в качестве постоянного члена будет не национальное государство, а какая-то международная организация.