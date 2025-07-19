Политолог: ООН приняла резолюцию России, что это изменит

Суть инициативы
Российская резолюция, посвященная реформации Организация объединенных наций принята без голосования, сообщает пресс-служба. В этом году ООН отмечает 80-летний юбилей и в этой связи генеральный секретарь организации Антонио Гутерреш еще в марте заявил о своей инициативе «ООН-80», которая предполагает обсуждение вопросов реформирования организации. Россия поддерживает усилия главы ООН и вчера выдвинула проект резолюции в рамках Генеральной ассамблеи. Они направлены на то, чтобы начать обсуждение этого вопроса с учетом многих реалий.
Согласно документу, организации предстоит повысить прозрачность и оптимизировать бюрократические процессы. Особое внимание уделено вопросу координации между подразделениями и представительствами ООН по всему миру. Резолюция призывает их согласовывать свои усилия по реформированию «соответствующим образом», что скажется на повышении общей эффективности работы.
Российская сторона настаивает, что реформа должна быть управляемой и контролируемой самими странами-участницами, а не проводиться исключительно административными методами.
Механизм реформы: мнение эксперта
«Вашингтон неоднократно злоупотреблял своим положением государства, на чьей территории которого, находится штаб-квартира ООН. Например, не раз делегации из России была отказана выдача виз, на ведущих позициях в Секретариате ООН лоббируются лишь союзники Вашингтона», — пояснил он в разговоре с ВФокусе Mail эксперт.
Идея в реформировании заключается в том, что сейчас ООН — это громоздкая бюрократическая структура, которая нуждается в сокращении, при том, что и сейчас внутри секретариата организации уже запущен этот процесс, отмечает эксперт. Бобров напоминает, что попытки реформирования уже были в истории ООН.
«Например, в начале века, еще на тот момент, генеральный секретарь Кофе Ананн собрал так называемую группу мудрецов, в которой от России участвовал Евгений Максимович Примаков. В повестке были вопросы реформирования ООН, в частности Совета Безопасности. Но этот вопрос не удается решить, несмотря на всевозможные усилия мирового сообщества».
Группа постоянных членов, представленная Россией, Китаем, Францией, США и Великобританией должна сохранить свое право вето. При том, что украинская делегация постоянно призывает лишить этого права Россию. Соответственно, ни Россия, ни любые другие постоянные члены не готовы обсуждать реформу, в которой каким-то образом изменится их статус.
«К этой группе хотят присоединиться и другие страны: Германия, Бразилия, Индия и Япония. Каждое из этих государств считает, что они имеют право на то, чтобы выдвинуть себя в качестве постоянных членов Совета, рассчитывая на поддержку других участников ООН. Но Берлин не может говорить от лица Италии, Польши, стран Скандинавии, Нидерландов, также относящихся к Европе», напоминает Бобров. Аналогично выглядит противостояние Японии — Китая, Индии — Пакистана и ряда других.
Кроме того, есть общее понимание того, что Африка должна делегировать своих представителей в Совет Безопасности, но тут же возникает вопрос, кто именно это будет. Если это ЮАР, то тогда Нигерия или Эфиопия высказываются против. Если это должен сделать какая-то международная структура, как, скажем, Африканский Союз, то это будет такой первый прецедент, когда в качестве постоянного члена будет не национальное государство, а какая-то международная организация.
И в результате получается, что какую часть, какой проект реформы Совета Безопасности не возьми, всегда находится достаточно большая критическая масса недовольных, которая и не позволяет сдвинуть это с мертвой точки. И поэтому, собственно, Россия этой резолюцией, которую она привнесла, пытается запустить процесс с тем, чтобы с одной стороны дискуссия о реформе ООН продолжалась.
Реакция Запада
Дания и Австралия раскритиковали инициативу. Швейцарские дипломаты настаивали на том, что изменения должны быть направлены на обеспечение долгосрочной эффективности ООН, а не становиться просто реакцией на текущие вызовы. Япония выразила поддержку инициативе, подчеркнув свою приверженность принципам многосторонности.
Российская делегация, отвечая на критику, отвергла утверждения о поспешности подготовки текста, напомнив, что проведены несколько раундов консультаций.
Дарья Баева, Аркадий Иванов.