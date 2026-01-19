Политолог оценил вероятность холодной войны между Европой и США из-за Гренландии

Вероятность холодной войны между Европой и США из-за претензий американского президента Дональда Трампа на Гренландию в настоящее время невысока, так как стороны слишком тесно связаны между собой экономически. Об этом политолог Дмитрий Леви заявил в понедельник, 19 января.
«Ухудшение отношений, безусловно, имеет место. Европа не ожидала маневра Трампа и теперь будет максимально тянуть время, надеясь, что его президентство закончится раньше, а преемник переключится на другие задачи. Пока же Европа вынуждена наращивать переговорный багаж, чтобы иметь возможность возражать Трампу», — сказал он в разговоре с Lenta.Ru.
Политолог указал на растерянность европейских лидеров в сложившейся ситуации. По оценке эксперта, это указывает на то, что политики Евросоюза (ЕС) уже не имеют того политического веса, который был 50 лет назад, — они не могут держать удар, способны только на словесные возражения и уже обсуждают, как продать Гренландию, сохранив лицо.
«Но говорить о холодной войне, конечно, нельзя — экономически Европа и США слишком тесно связаны, это нельзя просто взять и вычеркнуть. Сомневаюсь даже, что Трамп всерьез применит тарифы в отношении стран ЕС, потому что это нанесет существенный удар и по самим Штатам», — считает политолог.
Леви отметил, что скорее всего, сейчас с обеих сторон идут спекуляции, игра на то, «у кого первым сдадут нервы». Он допустил, что они «сдадут» у европейцев.
Ранее в этот день СМИ сообщили о введении датских военнослужащих в Гренландию, пишет Life.Ru. Уточняется, что в группе прибывает и начальник штаба армии Петер Бойсен. Кроме того, премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен в своем посте в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ) заявил, что Гренландия не позволит оказывать на себя давление.
В свою очередь, российский историк и политолог, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай», доктор политических наук, кандидат исторических наук, заведующий кафедры политики Европейского союза МГИМО Олег Барабанов заявил в беседе с Pravda.Ru, что продажа Гренландии способна усилить разногласия между США и Европой, но не настолько, чтобы изменить курс ЕС по Украине.
Трамп 14 января вновь заявил, что отношения США с Данией являются «хорошими», однако Гренландия необходима Вашингтону для обеспечения национальной безопасности, передает RT. Нильсен отметил, что считает неуважительной и неприемлемой «повторяющуюся риторику» США в отношении острова.
Позднее, 17 января, Трамп сообщил, что Вашингтон вводит пошлины в размере 10% с возможностью повышения до 25% в отношении ряда европейских стран из-за ситуации вокруг Гренландии.