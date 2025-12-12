Политолог объяснил последствия освобождения Россией Северска

Ранее в ходе совещания глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о том, что российские войска заняли Северск, а также населенные пункты Кучеровка и Куриловка. Кроме того, он отчитался о контроле над южной частью Димитрова.