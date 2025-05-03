Политолог объяснил, почему Вучич и Фицо внезапно заболели

«Здесь дело не в том, что они слабые лидеры, а в данном случае против них могли пустить в ход шантаж и надавить на слабые точки, связанные с семьей, проблемами жен и детей. Но это шантаж с целью развязать против них какой-то политический скандал. Видимо, кто-то “покопался в их грязном белье”. Ранее уже встречались подобные случаи. Был глава Всемирного банка Пол Вулфовиц, который не стал прогибаться, и против него организовали скандал, что он якобы спал с проституткой. Вероятно, у ЕС есть компромат на Вучича и Фицо, и им сказали: “Если поедешь, то сразу же 9 мая все обнародуем”», — заключил спикер.