Политолог объяснил, почему Вучич и Фицо внезапно заболели

Внезапная болезнь Вучича и Фицо
Президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо почувствовали недомогания перед планируемым визитом в Москву на 9 мая.
Сербский лидер заболел в ходе своего визита в США. Он отменил запланированные встречи и решил вернуться в Белград. Об этом сообщает РТС. По возвращении в Сербию Вучич был госпитализирован в Военно-медицинскую академию.
«Вучич принят сегодня на ВМА, там его встретили министр здравоохранения Златибор Лончар и доктор Драган Динчич», — говорится в сообщении.
Сегодня также стало известно о недомоганиях Фицо, который в последние дни отменял встречи из-за проблем со здоровьем, сообщает портал Tvnoviny.
Ранее словацкий премьер отказался от участия в запланированных первомайских торжествах. В частности, он должен был принять участие в установке майского дерева в деревне Вельки-Залужи и отработать ночную смену на хлебозаводе в городе Нитре.
Внезапные проблемы со здоровьем сразу у двух европейских лидеров трудно назвать совпадением. Учитывая то, что оба политика планировали поехать в Москву на 9 Мая, несмотря на угрозы еврочиновников. Ранее глава евродипломатии Кая Каллас настоятельно рекомендовала лидерам стран ЕС и кандидатов на вступление в объединение не посещать Москву, в противном случае она угрожала негативными последствиями.
О том, с чем может быть связано ухудшение здоровья у Вучича и Фицо, могли ли приложить к этому страны Запада, специально для ВФокусе Mail рассказал доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.
Оба политика стали жертвами шантажа со стороны ЕС
Эксперт уверен, что, прикрываясь болезнью, Фицо и Вучич решили создать уважительную причину, чтобы не ехать в Москву.
«Это аккуратный выход из щекотливого положения для Вучича и Фицо. Оба лидера четко заявили, что поедут в Москву, и ничто им не помешает. Но в последний момент, по всей видимости, ситуация сложилась так, что лучше не ехать. Но надо сохранить лицо, поскольку они обещали. Поэтому проще заявить, что они не могут приехать из-за болезни. Вроде как бы они и не отказывались ехать, но и не поехали. В данном случае сработало правило “и нашим, и вашим”», — считает Перенджиев.
По его мнению, Евросоюз мог надавать на слабые места обоих политиков, а признать отказ от поездки из-за давления ЕС они не могли, чтобы не выглядеть зависимыми от еврочиновников в глазах Москвы.
«Здесь дело не в том, что они слабые лидеры, а в данном случае против них могли пустить в ход шантаж и надавить на слабые точки, связанные с семьей, проблемами жен и детей. Но это шантаж с целью развязать против них какой-то политический скандал. Видимо, кто-то “покопался в их грязном белье”. Ранее уже встречались подобные случаи. Был глава Всемирного банка Пол Вулфовиц, который не стал прогибаться, и против него организовали скандал, что он якобы спал с проституткой. Вероятно, у ЕС есть компромат на Вучича и Фицо, и им сказали: “Если поедешь, то сразу же 9 мая все обнародуем”», — заключил спикер.