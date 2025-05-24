Политолог объяснил, почему Россия отказалась от посредничества Ватикана в переговорах с Киевом

Россия отвергла предложение Ватикана стать местом переговоров между Москвой и Киевом. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в настоящее время место второго раунда переговоров не определено, но он не считает Ватикан «реалистичным» вариантом.
«Там фантазируют многие люди, когда, где она [встреча представителей России и Украины] состоится. Нет у нас никаких сейчас идей, но скажу честно, (…) чтобы не тратили умственные способности на проработку вариантов, которые не очень реалистичны. Представьте себе Ватикан как место проведения переговоров», — сказал Лавров на конференции «Исторические южнорусские земли. Национальная идентичность и самоопределение народов».
О том, почему Россия отвергла Ватикан в качестве площадки для переговоров с киевским режимом, специально для ВФокусе Mail рассказал доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.
«В этом случае непонятный посредник. Есть государства как субъекты международного права, а Ватикан — тоже государство теократическое. Но возникает вопрос, насколько он имеет право выступать как субъект международного права посредником в переговорах. В данном случае мы просто рассчитываем риски. И полагаем, что есть большие риски того, что это будет совсем бесполезная встреча. Кроме того, новый папа никак себя не проявил, поэтому мы его не знаем, кто он такой. Зачем рисковать? Понятно, что он ничего еще не натворил, но он и ничего хорошего не показал. Пусть он сначала наработает авторитет миротворца», — сказал Перенджиев.
Еще одной причиной недоверия к Ватикану, по словам эксперта, служит фигура кардинала Николая Бычка.
«Очень похожий внешне на Зеленского кардинал по фамилии Бычок. Нас очень смущает, что как бы там этот Бычок там какой-нибудь цирк не устроил. Поэтому Ватикан — ненадежная площадка для переговоров, которая может быть провокацией. И этот самый Бычок может эти провокации устроить. Он фактически агент Киева», — пояснил спикер.
Кроме того, Ватикан не в состоянии предоставить гарантии безопасности в силу ограниченности своих возможностей, считает Перенджиев.
«По вопросам безопасности получается, что Италия не дает гарантии безопасности членам делегации. Потому что это не у них в государстве, а в Ватикане. А Ватикан что? У них что, сильная система обеспечения безопасности? Вспомним, сколько было случаев, когда стреляли в папу», — заключил эксперт.