Политолог объяснил, почему Россия отказалась от посредничества Ватикана в переговорах с Киевом

«В этом случае непонятный посредник. Есть государства как субъекты международного права, а Ватикан — тоже государство теократическое. Но возникает вопрос, насколько он имеет право выступать как субъект международного права посредником в переговорах. В данном случае мы просто рассчитываем риски. И полагаем, что есть большие риски того, что это будет совсем бесполезная встреча. Кроме того, новый папа никак себя не проявил, поэтому мы его не знаем, кто он такой. Зачем рисковать? Понятно, что он ничего еще не натворил, но он и ничего хорошего не показал. Пусть он сначала наработает авторитет миротворца», — сказал Перенджиев.