Политолог объяснил, почему Келлог внезапно решил уйти в отставку

В то же время историк Сергей Станкевич предлагает иную трактовку событий, считая, что американская администрация просто более не нуждается в услугах этого «ястреба». Его задача заключалась в анализе позиции Киева и оказании давления на Москву, но теперь, когда Вашингтон окончательно убедился в неспособности украинского режима к диалогу, надобность в таком специалисте отпала.