Политолог: для чего Европа сделала ставку на милитаризацию

В разговоре с корреспондентом ВФокусе Mail политолог Сергей Судаков объясняет, что слова Виктора Орбана о подготовке Европы к войне отражают прежде всего логику европейских элит, а не реальных потребностей общества. По его оценке, ЕС действительно наращивает производство вооружений, однако до полноценной военной экономики Европе ещё далеко. Главный вопрос — зачем это делается. Судаков считает, что ставка на милитаризацию стала способом политического выживания для правящих групп, которые используют военную повестку как гарантию сохранения власти.