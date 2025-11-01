Эксперт привёл в пример угрозы Бельгии в адрес России. Резкие высказывания, изначально рассчитанные на местные СМИ, неожиданно получили широкий резонанс. В реальности мировое сообщество осознаёт лидерство нашей страны в области гиперзвуковых вооружений и модернизации ядерного арсенала.
Политолог подверг сомнению реальное единство стран ЕС и НАТО, указав, что в случае эскалации конфликта со стороны Прибалтики американские союзники не окажут им существенной поддержки. Поэтому полномасштабный конфликт с РФ никому не выгоден, а заявления отдельных политиков носят преимущественно популистский характер.
«Поэтому не стоит говорить о существовании единого общеевропейской позиции, потому что все они друг друга, мягко говоря, не любят», — подчеркнул собеседник 360.ru.
Напомним, ранее министр обороны Бельгии Тео Франкен угрожал «сровнять Москву с землей», если россияне «нанесут удар по Брюсселю». Российское посольство в Бельгии назвало подобные заявления неприемлемыми. Кроме того, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поддержал идею об использовании Бельгии в качестве испытательного полигона для «Посейдона».
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.