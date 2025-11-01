Политолог объяснил, почему Бельгия осмелилась угрожать России

Политолог подверг сомнению реальное единство стран ЕС и НАТО, указав, что в случае эскалации конфликта со стороны Прибалтики американские союзники не окажут им существенной поддержки. Поэтому полномасштабный конфликт с РФ никому не выгоден, а заявления отдельных политиков носят преимущественно популистский характер.