Политолог объяснил, почему американцы ополчились на Трампа

По всей Америке в минувшие выходные прошли многомиллионные митинги против политики президента страны Дональда Трампа. Участники обвиняли его в авторитарных замашках, давлении на СМИ и оппонентов, сравнивали с монархом и требовали соблюдения Конституции. Политолог Артемий Атаманенко в беседе с РИА «ФедералПресс» объяснил причины всплеска недовольства.