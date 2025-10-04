Популярные темы
Политолог — о протестах в Грузии: власти справятся с этой ситуацией

Политолог, советник директора Российского института стратегических исследований Дмитрий Буневич в беседе с RT объяснил, в чём заключается причина протестов в Грузии.

Источник: AP 2024

«Такие акции нужны главным образом для того, чтобы перед своими спонсорами, прежде всего в Брюсселе и в других европейских столицах, что-то продемонстрировать, чтобы и в дальнейшем получать от них финансирование и поддержку», — отметил собеседник RT.

Политолог добавил, что грузинские власти «достаточно эффективно» противостоят силовому давлению.

«Я думаю, что грузинские власти справятся с этой ситуацией, потому что, как показывают выборы, они получили достаточно серьёзный мандат доверия», — заключил Буневич.

Ранее стало известно, что в Грузии начались протесты оппозиции. Цель митингующих — «мирное свержение» правящей партии и возобновление интеграции Грузии в ЕС.