Политолог назвал страны, которые могут поделиться с Ираном ядерным оружием

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о наличии стран, которые готовы передать Ирану свой ядерный боекомплект.
«Ряд стран готов напрямую поставить Ирану свой ядерный боекомплект», — написал Медведев в своем телеграм-канале.
При этом он не уточнил, о каких конкретно государствах идет речь.
О том, какие государства могут поделиться с Тегераном ядерным оружием, ВФокусе Mail рассказал доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.
Он отметил, что заявление Медведева в настоящее время можно рассматривать исключительно в теоретическом ключе и при нарастании эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
«Если конфликт будет усугубляться и его эскалация повышаться в разы, тогда, может быть, Иран обратится к Пакистану с целью получения ядерного оружия. Кстати, я не исключаю, что оружием массового поражения поделится и Северная Корея. Дело в том, что в свое время КНДР и Иран взаимодействовали в рамках развития ракетных технологий. Поэтому, может быть, и Северная Корея тоже поможет, помимо Пакистана. Гипотетически такой вариант возможен.».
По словам политолога, Пакистан сейчас заинтересован в том, чтобы Иран не постигла судьба Ирака или Ливии:
«Сейчас в мире наблюдается определенный тренд. Давайте вспомним, был Египет, потом была Ливия, потом Сирия, теперь Иран, а если Иран разгромят, то кто будет следующим? Возможно, Пакистан. Поэтому Пакистану есть смысл помогать, чтобы все остановилось на Иране.».
Кроме того, как заметил Перенджиев, помимо соображений безопасности, в данном вопросе присутствует и геополитический момент.
«Пакистан — союзник Китая, а Китай — противник Индии. А Индия, как вы знаете, дружественная сторона к Соединенным Штатам Америки. Хотя она, конечно, дружественная и к России, но связь с США здесь рассматривается в ключе, что Пакистан дружественный именно Китаю», — отметил спикер.
Эксперт добавил, что в случае свержения действующего режима в Иране, страну может постичь два сценария: раскол на несколько частей или установление проамериканского марионеточного режима. По его словам, оба сценария крайне невыгодны ряду государств, включая Россию, Китай, Пакистан, каспийские страны.
«Иран — это важнейший наш партнер как раз в формировании международных транспортных коридоров, основной из которых известен, как транспортный коридор Север-Юг. И, конечно, это будет очень серьезный удар по не просто экономическим интересам России, а по геоэкономическим интересам России. И, пожалуй, не только России. Это удар по интересам Центрально-Азиатских государств и удар по геоэкономическим интересам Китая, по его проекту “Один пояс — один путь”. Ну и здесь, наверное, еще надо понимать, что возрастет проблема обеспечения безопасности в Каспийском море», — заключил политолог.