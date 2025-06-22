Политолог назвал страны, которые могут поделиться с Ираном ядерным оружием

«Иран — это важнейший наш партнер как раз в формировании международных транспортных коридоров, основной из которых известен, как транспортный коридор Север-Юг. И, конечно, это будет очень серьезный удар по не просто экономическим интересам России, а по геоэкономическим интересам России. И, пожалуй, не только России. Это удар по интересам Центрально-Азиатских государств и удар по геоэкономическим интересам Китая, по его проекту “Один пояс — один путь”. Ну и здесь, наверное, еще надо понимать, что возрастет проблема обеспечения безопасности в Каспийском море», — заключил политолог.