Политолог: почему ЕС в Анголе делает вид, что не понимает ультиматум Трампа

Экстренный саммит
В рамках саммита ЕС-Африка в столице Анголы состоялась специальная встреча европейских лидеров, посвященная обсуждению мирных инициатив по Украине. Европейские участники, включая канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эмманюэля Макрона, уже выразили несогласие с рядом положений документа, получившего название «план Трампа». В ответ ЕС подготовил альтернативный вариант из 24 пунктов, предполагающий сохранение санкционного давления на Россию и отказ от территориальных уступок.
В то же время Москва через помощника президента Юрия Ушакова сообщила о готовности рассматривать американские предложения в качестве основы для переговоров. Ушаков отметил, что многие пункты плана Трампа представляются России приемлемыми, в отличие от европейской инициативы, которую в Кремле назвали «неконструктивной».
Гастрольный тур
Политолог Алексей Ярошенко уверен, что Ангола для экстренного саммита была выбрана неслучайно. По его словам, организаторы из Европы «хотят дать гастрольный тур в разных частях света».
«Коллективный Запад стремится выставить себя миротворцем в глазах глобального Юга, хотя на самом деле его поддержка ему не нужна, поскольку они не планируют ничего заканчивать мирным путем. Единственная цель этого представления — создать образ и одновременно выставить Россию в негативном свете», — считает эксперт.
Ярошенко обозначил основные различия между европейским и американским подходами к урегулированию — позиция ЕС содержит заведомо неприемлемые для России условия, включая перспективу вступления Украины в НАТО.
Политолог раскрыл стратегический замысел такой позиции: европейские предложения искусственно создают контрастный фон, призванный продемонстрировать мировой общественности и России, что американский вариант выглядит более сбалансированным. «Этот европейский план существует исключительно для того, чтобы выгоднее продать американскую инициативу», — уверен эксперт.
По его мнению, такая стратегия формирует управляемую иллюзию, будто существуют «более радикальные союзники в Европе, занимающие более жесткую позицию в отношении России, в то время как Америка демонстрирует готовность к диалогу». Создаваемая картина призвана скрыть единство стратегических целей западных партнеров.
Эксперт категорически опроверг слухи о возможном сокращении американской поддержки Киеву, заявив, что «ни о каком сворачивании помощи не может быть и речи».
«США ведут против России ограниченную войну по концепции, разработанной еще 70 лет назад. Такой формат конфликта выгоден Вашингтону, а вся дипломатическая активность служит лишь прикрытием. Чем больше домыслов, непонимания и дипломатических маневров, тем лучше. Это завеса, скрывающая реальные интересы Америки».
Политолог убежден, что вся история с «мирными планами» нужна лишь для того, чтобы представить ситуацию как будто «Америка предлагала замечательный план, гораздо лучше европейского, а Россия вновь отказалась».
Что предлагает ЕС
Согласно документам, оказавшимся в распоряжении The Telegraph, европейский мирный план для Украины, состоящий из 24 пунктов, предлагает комплексный подход к урегулированию, основанный на принципах сохранения суверенитета и усиления безопасности Украины. В отличие от американского проекта, европейская инициатива предполагает предоставление Киеву более выраженной поддержки.
Среди инициатив ЕС — требование полного и безоговорочного прекращения огня с последующим развертыванием международной программы мониторинга под руководством США с использованием спутников, беспилотников и других технологических средств. Особое внимание уделяется вопросу членства Украины в ЕС, тогда как вопрос вступления в НАТО оставлен на усмотрение консенсуса внутри альянса.
Территориальные вопросы откладываются на потом. Экономический раздел плана включает восстановление Украины за счет российских активов, которые останутся замороженными до полного возмещения ущерба.
По информации Reuters, существует расширенная версия плана из 28 пунктов, которая включает дополнительные положения об ограничении численности украинской армии 800 тысячами человек, размещении истребителей НАТО в Польше и возможности возвращения России в «Большую восьмерку» после достижения прочного мира.
Канцлер Германии Фридрих Мерц предложил поэтапный подход к реализации плана, начиная с достижения соглашения по отдельным пунктам до истечения установленного президентом Трампом срока в четверг, 27 ноября.