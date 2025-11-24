Политолог: почему ЕС в Анголе делает вид, что не понимает ультиматум Трампа

«США ведут против России ограниченную войну по концепции, разработанной еще 70 лет назад. Такой формат конфликта выгоден Вашингтону, а вся дипломатическая активность служит лишь прикрытием. Чем больше домыслов, непонимания и дипломатических маневров, тем лучше. Это завеса, скрывающая реальные интересы Америки».