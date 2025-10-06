«Абсолютно неудивительное заявление Меркель о том, что Прибалтика и Польша саботировали переговоры между Россией и Украиной, то есть мешали налаживанию диалога. Они выступают гиенами Европы и как бы двигателями чужих мыслей, а именно Британии, Америки. То, что им сказали, то они и делали», — отметил он.
По словам политолога, «всё тайное становится явным».
«И уже хоть и с опозданием выходит подобная информация. Я думаю, что мы ещё узнаем очень много интересного о том, кто мешал России наладить диалог с Украиной. Но это уже будет после того, когда мы закончим боевые действия и усадим за стол переговоров основных партнёров киевского режима, вынужденных подписать мирный трек», — заключил Михайлов.
Ранее Меркель назвала Польшу и страны Прибалтики косвенно виновными в начале СВО.