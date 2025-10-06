Политолог Михайлов: страны Прибалтики и Польша выступают «гиенами» Европы

«И уже хоть и с опозданием выходит подобная информация. Я думаю, что мы ещё узнаем очень много интересного о том, кто мешал России наладить диалог с Украиной. Но это уже будет после того, когда мы закончим боевые действия и усадим за стол переговоров основных партнёров киевского режима, вынужденных подписать мирный трек», — заключил Михайлов.