Политолог Михайлов: страны Прибалтики и Польша выступают «гиенами» Европы

Политолог Евгений Михайлов в беседе с RT прокомментировал заявление бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что страны Прибалтики и Польша саботировали попытку решения украинского кризиса и поиска конструктивного диалога с Россией, чем косвенно спровоцировали начало СВО.

Источник: РИА "Новости"

«Абсолютно неудивительное заявление Меркель о том, что Прибалтика и Польша саботировали переговоры между Россией и Украиной, то есть мешали налаживанию диалога. Они выступают гиенами Европы и как бы двигателями чужих мыслей, а именно Британии, Америки. То, что им сказали, то они и делали», — отметил он.

По словам политолога, «всё тайное становится явным».

«И уже хоть и с опозданием выходит подобная информация. Я думаю, что мы ещё узнаем очень много интересного о том, кто мешал России наладить диалог с Украиной. Но это уже будет после того, когда мы закончим боевые действия и усадим за стол переговоров основных партнёров киевского режима, вынужденных подписать мирный трек», — заключил Михайлов.

Ранее Меркель назвала Польшу и страны Прибалтики косвенно виновными в начале СВО.