Политолог Мартынов: Санду ждет судьба Зеленского и Саакашвили

В ходе обсуждения Мартынов напомнил, что реальные реформы возможны только при участии граждан, а не через внешнее управление. По его словам, попытки быстрой интеграции без внутренней консолидации общества приводят к политическим и экономическим потрясениям, как это происходило в Грузии и на Украине. Эксперт отметил, что перед Молдовой стоят схожие вызовы и страна рискует повторить негативный опыт соседей при сохранении нынешнего курса властей.