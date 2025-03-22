Политолог Лукьянов рассказал, что значит подаренный Путиным Трампу портрет

«Позиции Трампа совершенно противоположны. Он говорил это и во время избирательной кампании, и когда стал президентом: с РФ нужно обсуждать, решать вопросы. Также известно, что Путин и Трамп имеют схожие политические взгляды, которые отличаются от западного политического стиля. Трамп этот стиль ненавидит, считая его лицемерным, навязанным не интересами, а какими-то иллюзиями. Путин тоже. Поэтому в первый срок Трампа они могли бы наладить отношения, если бы не внутренняя политическая ситуация в США. Сейчас ситуация изменилась, и Трампу, по крайней мере на данный момент, никто не мешает. Соответственно, эти отношения начинают развиваться», — подытожил Федор Лукьянов.