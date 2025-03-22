Политолог Лукьянов рассказал, что значит подаренный Путиным Трампу портрет

Портрет, который Владимир Путин подарил Дональду Трампу, стал символом их дипломатических отношений. Об этом aif.ru заявил политолог, директор по научной работе клуба «Валдай» Федор Лукьянов.
По его словам, такой обмен подарками между лидерами государств традиционно используется для укрепления доверительных отношений.
«Подарить портрет — это вполне в духе такой монаршей дипломатии, когда цари или первые лица обмениваются подарками для укрепления доверия», — пояснил эксперт.
Он также отметил, что отношения между Путиным и Трампом развиваются на фоне значительных политических изменений. Спикер подчеркнул, что Трамп всегда был сторонником активного диалога с Россией, в отличие от Байдена, который в ответ на события на Украине отказался от контактов с российским руководством.
«Позиции Трампа совершенно противоположны. Он говорил это и во время избирательной кампании, и когда стал президентом: с РФ нужно обсуждать, решать вопросы. Также известно, что Путин и Трамп имеют схожие политические взгляды, которые отличаются от западного политического стиля. Трамп этот стиль ненавидит, считая его лицемерным, навязанным не интересами, а какими-то иллюзиями. Путин тоже. Поэтому в первый срок Трампа они могли бы наладить отношения, если бы не внутренняя политическая ситуация в США. Сейчас ситуация изменилась, и Трампу, по крайней мере на данный момент, никто не мешает. Соответственно, эти отношения начинают развиваться», — подытожил Федор Лукьянов.
Ранее спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что Путин заказал портрет Трампа у ведущего российского художника и попросил его передать картину президенту США, что он и сделал.