Политолог: кто заставляет политиков США переезжать на военные базы

«Устраивать такого рода политические покушения опасно. Другие страны устраивать это не будут, потому что есть четкое соглашение, что великие державы не убивают лидеров друг друга, а то начнется хаос. А если брать организации, то любая, которая устроит покушение на первое лицо, будет вскрыта и просто уничтожена. Поэтому на уровне организаций это никому не нужно. Вместо того, чтобы организовать покушение на Трампа, можно выбивать его ближайших союзников, которые ему помогают. Кроме того, сумасшедших очень сложно контролировать, никто не будет их специально обучать, создавать какую-то организацию для отстрелов», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.