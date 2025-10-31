Политолог: кто заставляет политиков США переезжать на военные базы

«По нашим подсчетам, их не менее шести, проживающих на военных объектах в окрестностях Вашингтона, где они защищены не только от потенциального насилия, но и от протестов…», — говорится в публикации Atlantic.
По информации издания, Рубио и Хегсет перебрались в «генеральский квартал» в Форт Макнейр. На военные базы также переехали глава министерства внутренней безопасности Кристи Ноэм, министр армии Дэниел Дрисколл.
Также отмечается, что теперь они могут рассчитывать на американские войска для усиления своей личной безопасности.
Угроза есть всегда
Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что для американских политиков угроза существует всегда.
«Реальная угроза американским политикам есть всегда. Мы видим радикализованных ультралевых и ультраправых, которые конфликтуют друг с другом. Они видят в оппоненте не политического соперника, а чуть ли не антихриста. Поэтому, конечно, с обеих сторон появляются сумасшедшие, которые хотят свести счеты с определенными политиками. Поэтому случай с Кирком показал, что опасность существует и она серьезная. Причем, это же не единственная история. Там и в конгрессменов стреляли», — напомнил собеседник издания.
Трамп под ударом
Мирзаян также не исключил, что и президент США Дональд Трамп может стать мишенью. Причем, покушение на него может произойти по той же самой схеме, что и с другими американскими политиками.
«Конечно, на Трампа также может быть совершенно покушение со стороны какого-нибудь сумасшедшего. Он же нарушает порядки, закрывает чьи-то бизнес интересы, полностью меняет подход к американской внешней политике, делая ее более прагматичной, также выступает за консервативные ценности. То есть он очень многим встает поперек горла своей политикой. Плюс Трамп, скажем так, и трампизм — это явление, которое меняет суть республиканской партии, делая очень многих политиков этой партии ненужными и в политическом плане бесперспективными. Поэтому у него достаточно врагов как среди республиканцев, так и среди демократов», — отметил политолог.
Кто стоит за потенциальными исполнителями
Американских «сумасшедших» никто не вербует и не наставляет, они делают все сами, заявил Мирзаян. По его словам, есть соглашение, согласно которому лидеры стран «не убивают друг друга», а какая-либо организация за подобные действия просто будет уничтожена.
«Устраивать такого рода политические покушения опасно. Другие страны устраивать это не будут, потому что есть четкое соглашение, что великие державы не убивают лидеров друг друга, а то начнется хаос. А если брать организации, то любая, которая устроит покушение на первое лицо, будет вскрыта и просто уничтожена. Поэтому на уровне организаций это никому не нужно. Вместо того, чтобы организовать покушение на Трампа, можно выбивать его ближайших союзников, которые ему помогают. Кроме того, сумасшедших очень сложно контролировать, никто не будет их специально обучать, создавать какую-то организацию для отстрелов», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.
Убийство Чарли Кирка
Сторонника Трампа, 31-летнего Чарли Кирка убили 10 сентября текущего года на массовом мероприятии в Университете долины Юта. Он был христианским общественным деятелем, много проповедовал и устраивал дискуссии на религиозную тему в университетах США. Кроме того, Кирк также выступал против помощи Украине, а Крым всегда был частью России.
Обвинение в убийстве предъявили 22-летнему Тайлеру Робинсону. Власти считают, что он радикализировался в последнее время на почве «левых» идей.