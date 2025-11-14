Политолог: кто из ЕС присоединится к решению Венгрии об отказе помощи Киеву

«Я думаю, что ни к какому сливу Зеленского это не приведет, потому что он отрабатывает все поставленные цели и задачи не на 100, а на 1000 процентов. А все эти публикации инициируются Западом, чтобы он в еще большей степени выслуживался перед ним. То есть если посмотреть, что пишут западные аналитики, то они говорят, что дорого обходится Украина, там коррупция, проблемы, но это так называемый сопутствующий ущерб. Реальный слив Зеленского возможен только тогда, когда изменится парадигма, изменятся курсы Запада, которые, кстати, вообще не меняются на самом деле — акценты просто иначе расставляют», — сказал собеседник издания.