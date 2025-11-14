Политолог: кто из ЕС присоединится к решению Венгрии об отказе помощи Киеву

На фоне коррупционного скандала на Украине премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Владимир Зеленский может не рассчитывать на финансовую помощь со стороны Будапешта. Об этом глава венгерского правительства сообщил в социальных сетях.
«Золотая иллюзия Украины рушится. Военная мафиозная сеть с бесчисленными связями с президентом разоблачена. <…> Мы не будем отправлять деньги венгерского народа на Украину. <…> после всего этого мы точно не поддадимся финансовым требованиям и шантажу главы киевского режима», — написал Орбан.
Премьер-министр отметил, что Европейскому союзу после этого инцидента также необходимо уже осознать, что его финансовая помощь Киеву уходит в карманы членов правительства Зеленского.
Не приведет к смене Зеленского
Политолог Константин Блохин в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что соответствующий скандал на Украине и заявление Орбана не приведут к отставке Зеленского. Он уточнил, что глава киевского режима выполняет все поручения Запада, из-за чего его оставляют у власти.
«Я думаю, что ни к какому сливу Зеленского это не приведет, потому что он отрабатывает все поставленные цели и задачи не на 100, а на 1000 процентов. А все эти публикации инициируются Западом, чтобы он в еще большей степени выслуживался перед ним. То есть если посмотреть, что пишут западные аналитики, то они говорят, что дорого обходится Украина, там коррупция, проблемы, но это так называемый сопутствующий ущерб. Реальный слив Зеленского возможен только тогда, когда изменится парадигма, изменятся курсы Запада, которые, кстати, вообще не меняются на самом деле — акценты просто иначе расставляют», — сказал собеседник издания.
Ряд стран могут присоединиться к Венгрии
По словам политолога, несколько европейских стран также могут присоединиться к Венгрии и заявить, что они прекращают какую-либо финансовую помощь Украине. Однако, как отметил Блохин, это мало что изменит.
«Это не позиция, условно говоря, западных элит или президента США Дональда Трампа. Это позиция Венгрии, которая и так всегда была негативно настроена к Украине. Если брать Словакию, Сербию, то это страны, которые особо и не определяют курс Запада. Даже если они присоединятся к позиции Венгрии, то это разве изменит баланс сил в Европе — нет», — пояснил эксперт.
На Киеве никак не скажется
Политолог добавил, что отказ Будапешта от финансовой помощи Киеву никак не отразится на Украине. По его словам, в Европе есть страны, которые выделяют средства киевскому режиму и будут продолжать это делать.
«Отказ Венгрии от поддержки не особо скажется. Потому что в Европе больше всего оказывают помощь Украине Германия, Великобритания, Франция. Вот если бы эти страны заговорили бы об отказе поддержки Киева, тогда это был бы уже показатель изменения курса и это бы изменило текущую ситуацию», — сообщил собеседник ВФокусе Mail.