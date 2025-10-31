Политолог Котрес связал низкий рейтинг Макрона с «усталостью Франции»

По данным опроса, проведенного компанией Verian по заказу журнала Le Figaro Magazine, уровень одобрения политики президента Франции Эмманюэля Макрона опустился до 11%, что является наиболее низким показателем за все его правление. В инфографике также приводится сравнение с рейтингами двух предшественников Макрона — Николя Саркози и Франсуа Олланда, которого СМИ называют самым непопулярным главой Пятой республики. И хотя Макрон фактически повторил антирекорд Олланда, которому, по версии Verian, в конце осени 2016 года также доверяли лишь 11%, журнал приводит данные опроса компании Ipsos от октября 2016 года, где политику тогдашнего президента поддержали лишь 4% респондентов.