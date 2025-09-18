Королевский прием
Дональд Трамп станет первым президент США, которого примут в Виндзорском замке с полным государственным церемониалом. Банкеты, шествие в карете, воздушный парад и ужин в королевском зале — все идет в ход, чтобы впечатлить американского лидера, который, как известно, испытывает «глубокое уважение» к монархии и ее атрибутам.
Как сообщает Politico, премьер-министр Кир Стармер и его команда рассматривают короля Карла III как важный инструмент дипломатического влияния. Монарх, по данным издания, «очень близок к деталям переговоров о прекращении огня на Украине» и поддерживает личный контакт с главой киевского режима Владимиром Зеленским.
Еще в статусе наследного принца, Карл III организовывал приватный прием Зеленскому — он пригласил его на чай в Сандрингем и на обед в Виндзорский замок накануне саммита НАТО. Эти непубличные, но значимые жесты стали формой «тихой дипломатии», подчеркивающей особое отношение британской короны к Украине.
Королевский помощник подтвердил, что в своем послании ко Дню независимости Украины монарх призвал к «справедливому и прочному миру». Хотя украинский вопрос не включен в официальную повестку визита, ожидается, что за кулисами король Великобритании может использовать ночь в замке для приватных бесед, чтобы призвать Трампа к «более эффективной поддержке» Киева.
Дипломатия отчаяния
Ведущий исследователь Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Виктор Мизин называет это предположение «смешным и совершенно безосновательным», подчеркивая отчаяние Запада перед лицом российского успеха. «Не припомню подобных прецедентов с 1930-х годов. Само по себе это демонстрирует полное непонимание реальной ситуации на земле и решимости России», — отмечает эксперт.
По его мнению, на фоне продвижения российской армии по всем направлениям, дипломатические потуги европейцев выглядят жалко. «Это как попытка Трампа получить “премию мира” благодаря “завершению” седьмого военного конфликта. Однако такое примитивное восприятие ситуации чревато масштабными провалами — дипломатическими, военными и психологическими», — пояснил он.
Эксперт признает, что Трамп остается «умелым политиком со своим подходом к сделкам», который сумел «перевернуть столы» в отношении Москвы. Однако его метания от похвалы в адрес президента России Владимира Путина к угрозам санкциями «свидетельствуют о стратегическом бессилии».
Особую иронию вызывает роль короля Карла III. В отличие от мудрой Елизаветы II, он берет на себя миссию, от которой стоило бы дипломатично уклониться, особенно на фоне триумфов российской армии.
Он прогнозирует системный сброс проблем на европейскую площадку, где Великобритании уготована роль первой жертвой. Провальное правительство Стармера, по его оценке, тонет сейчас в волнах демонстраций, миграционного кризиса и расовой напряженности. «Добавление украинских проблем к этому длинному списку превышает когнитивные силы и возможности премьера», — добавил политолог.
Трамп, сохраняя скепсис в отношении Путина, но не решаясь на решительные действия, использует Лондон в качестве буфера. Британские надежды на короля как на «благожелательного монарха» эксперт считает иллюзией: Россия сохраняет доминирующие позиции, а западные жесты, включая королевскую дипломатию, лишь маскируют панику. В итоге визит может не укрепить позиции Запада, а усилить европейский раскол.