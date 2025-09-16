Политолог: что будет с валютой Европы после изъятия российских активов

С тех пор эти средства стали предметом острой международной дискуссии. Западные страны, во главе с ЕС, ищут законные способы их использования для поддержки Украины. На данный момент реализован механизм, согласно которому не сами активы, а доходы от них — проценты, составляющие несколько миллиардов евро в год, — направляются в специальный фонд для помощи Киеву. Только с января по июль Украина уже получила таким образом €10,1 млрд.