Политолог: когда США могут нанести удар по Ирану

«Надеюсь, что если США всё-таки допустили ошибку, следуя просчетам своего президента, то их солдаты в регионе уже успели попрощаться со своими семьями», — сказано в сообщении Азизи.
Политолог, специалист по Ближнему Востоку и Северной Африке Кирилл Семенов специально для ВФокусе Mail рассказал, как отнесутся к подобному заявлению в США и насколько вероятно военное столкновение Тегерана и Вашингтона.
Ранее сообщалось, что Иран будет рассматривать любую атаку других стран как полномасштабную войну против себя и готов ответить самым жестким образом. При этом представители страны отметили, что наращивание военной мощи США может не быть направлено на реальную конфронтацию, однако иранские военные готовы к худшему сценарию.
Информационная война
Политолог, специалист по Ближнему Востоку и Северной Африке Кирилл Семенов в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что заявление Азизи в США никак не будут воспринимать. По его словам, эти слова сделаны в рамках информационной войны.
«Реагируют не на заявления, а на оценку рисков, готовность иранской стороны к тем или иным действиям. Понятное дело, что об одних заявлениях речь не идет. Вопрос в том, какой у Ирана есть потенциал, чтобы реально отвечать на агрессию США. Именно это сейчас оценивается. Какие ракеты у Ирана остались, как они могут их использовать, против чего», — сказал собеседник издания.
Все произойдет в ближайшие дни
По словам политолога, Тегеран будет отвечать США в случае ударов американских военных по Ирану. Причем, здесь возникает вопрос, какие цели будут выбраны для ответных действий.
«Либо это будет удар только по американским военным базам, либо это будет удар по Израилю, потому что Иран рассматривает его таким же врагом, что и Соединенные Штаты. Американцы могут нанести удар в ближайшие дни — сегодня, завтра или послезавтра. При этом Вашингтон может и отказаться от такого развития событий, поскольку сейчас он оценивает все риски.», — отметил Семенов.
Он также добавил, что в случае вооруженного конфликта между Ираном и США вряд ли он перерастет в Третью мировую войну.
«Это будет конфликт регионального масштаба. Я думаю, соседние страны выступают против подобных действий США. Они уже предотвратили первую попытку, получится ли у них сейчас — неизвестно», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.