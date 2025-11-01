Политолог: когда Польша выйдет из ЕС после слов Сикорского

«Польская Республика еще в процессе вступления в Европейский союз устами своих политиков, но в основном для внутреннего употребления говорила так: “Мы готовы войти куда угодно, повышать максимальную пользу и выйти тогда, когда эта польза и прибыль закончатся”. Европейский союз — как некое транспортное средство: пока есть возможность, едем, а не будет — значит, не едем. То есть именно поляки никогда не были фанатичными сторонниками европейской интеграции. И как раз именно для Польши европейская интеграция дала больше всего. В то самое знаменитое расширение ЕС 2004 года, когда Польша вошла в число 10 стран, поляков абсолютно откровенно и открыто покупали, понимая, что ценность представляет именно Польша, а не какая-то там Литва», — сказал собеседник издания.