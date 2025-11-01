Политолог: когда Польша выйдет из ЕС после слов Сикорского

Польша допускает выход из Европейского союза, поскольку значительная часть политиков страны склонны выступать против любых инициатив Европы. Об этом заявил министр иностранных дел республики Радослав Сикорский, передает Onet.
Главу МИД спросили, считает ли он реалистичным сценарием выход Польши из Евросоюза.
«Да, потому что у нас есть политики, которые на всякий случай говорят “нет” любой европейской инициативе. Помните, как [экс-президент Польши] Анджей Дуда протестовал против энергосберегающих лампочек? Затем выяснилось, что это предложение было представлено на Европейском совете при участии бывшего президента Леха Качиньского», — ответил Сикорский.
Он также отметил, что польские правые националисты привыкли считать, что все предложения, исходящие от Европы, «обязательно будут неправильными решениями». Министр считает, что это является «вредной практикой», поскольку так «родился Brexit».
Когда закончится польза
Президент Российской ассоциации прибалтийских исследований профессор Николай Межевич в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что Польша еще при вступлении в Евросоюз заявляла, что она готова вступить куда угодно и выйти тогда, когда польза закончится.
«Польская Республика еще в процессе вступления в Европейский союз устами своих политиков, но в основном для внутреннего употребления говорила так: “Мы готовы войти куда угодно, повышать максимальную пользу и выйти тогда, когда эта польза и прибыль закончатся”. Европейский союз — как некое транспортное средство: пока есть возможность, едем, а не будет — значит, не едем. То есть именно поляки никогда не были фанатичными сторонниками европейской интеграции. И как раз именно для Польши европейская интеграция дала больше всего. В то самое знаменитое расширение ЕС 2004 года, когда Польша вошла в число 10 стран, поляков абсолютно откровенно и открыто покупали, понимая, что ценность представляет именно Польша, а не какая-то там Литва», — сказал собеседник издания.
Политолог отметил, что Варшава будет использовать Европейский союз до самого последнего ресурса, а затем выйдет из него. Однако, по словам эксперта, это не произойдет в ближайшее время.
«Поляки никуда не уйдут в ближайшее время, они будут использовать европейский ресурс до последней секунды. После того как Польша получит последний евроцент, они выйдут из этого объединения», — добавил он.
Последствия для Европы
Межевич отметил, что выход Польши из Европейского союза пошатнет сплочение стран в объединении, из-за чего в будущем оно может распасться.
«Польша — это огромная страна, достаточно сильная экономика, большое население. И если уходит Польша, то значит, что Европа больна. Если, к примеру, уходит Литва, то никто и не заметит. При выходе Польши из ЕС пошатнется сплочение внутри самого объединения, потому что после этого какие-нибудь чехи или венгры скажут: “Мы приняли это во внимание”», — сообщил политолог.
При этом он добавил, что возможный выход Польши из Европейского союза никак не отразится на членстве республики в НАТО. Межевич отметил, что «это совсем разные вещи».