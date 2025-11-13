Политолог: когда между Европой и Россией возобновится диалог

«Русофобская линия в Европе была всегда. Если даже, к примеру, президент США Дональд Трамп прилетит в Эстонию и будет ходить по улицам Таллина, заходить в Министерство обороны, в Министерство иностранных дел, читать там лекции и говорить, что с русскими надо жить дружно, то ему будут аплодировать. Однако, когда он уйдет, будут плеваться и на скудном эстонском материться. Поэтому на нормализацию отношений вряд ли пойдет вся Прибалтика, в значительной степени Финляндия, Польша. А в Германии, Франции и даже Великобритании больше прагматизма. Также, разумеется, Италия. Как только будет общая команда на улучшение отношений с Россией, итальянцы первыми придут к нам», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.