Политолог: когда между Европой и Россией возобновится диалог

Диалог Европы с Россией обязательно будет восстановлен, но в настоящее время не обо всех контактах и каналах связи стоит говорить на официальном уровне, заявил президент Финляндии Александр Стубб. Глава Российской ассоциации прибалтийских исследований профессор Николай Межевич специально для ВФокусе Mail рассказал, когда возможно возобновление отношений между Москвой и европейской стороной.

Артем Феоктистов
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

Диалог европейских стран с Россией обязательно будет восстановлен, но в настоящее время не обо всех контактах и каналах связи стоит говорить на официальном уровне. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, передает телекомпания Yle.

«За последние полтора года мы много обсуждали этот вопрос (отношений с Россией. — Прим. ред.) с европейскими коллегами… В какой-то момент, в каком-то формате диалог обязательно будет восстановлен. На собственном опыте я понял, что не обо всех переговорах и каналах влияния стоит говорить публично», — сказал финский лидер.

По его мнению, любые контакты с Москвой должны вестись согласованно, а цели переговоров — обсуждаться совместно.

Только по окончании конфликта

Президент Российской ассоциации прибалтийских исследований профессор Николай Межевич в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail напомнил, что в прошлом веке, когда к власти пришли большевики, европейские страны и США говорили, что никогда не будут сотрудничать и вести разговоры с ними. Однако через некоторое время состоялись полноценные переговоры с Германией, а затем подтянулись и англичане с французами.

«Дипломатические отношения были установлены, торговля пошла достаточно активно. То есть начиналось-то все, что “вообще не люди”, но постепенно втянулись и уже после Второй мировой войны было трудно найти государство, которое с нами не разговаривало», — сказал собеседник издания.

При этом политолог отметил, что Стубб подразумевает то, что Россия в конфликте на Украине капитулирует и примет европейские условия.

«Дело в том, что ни Стубб, ни абсолютное большинство европейских лидеров другого итога не видят — только поражение России. При этом они расходятся в понимании, какое оно должно быть. Кто-то выступает за то, чтобы забрать Калининград, Крым Украине отдать и прочее. Или, к примеру, кто-то думает, что поражение России будет в том, если она откажется от Одессы и Николаева. Поэтому по мере наших успехов за победу они будут продавать любые вещи. Но диалог восстановится только после завершения конфликта», — добавил профессор.

Русофобия все равно останется

Межевич подчеркнул, что отношения между Европой и Россией уже не будут теми, которые были еще 20 лет назад.

«Какие-то послабления могут быть, какая-то торговля, смягчение по визам и прочее. Но так, как было, к примеру, в 2006 году, уже не будет. Во-первых, потому что Европа на это не пойдет. А во-вторых, мы на это не пойдем», — уточнил политолог.

Профессор также отметил, что русофобия в Европе останется, но при встрече с россиянами они будут изображать дежурную улыбку. При этом будут и страны, которые не пойдут даже на такое.

«Русофобская линия в Европе была всегда. Если даже, к примеру, президент США Дональд Трамп прилетит в Эстонию и будет ходить по улицам Таллина, заходить в Министерство обороны, в Министерство иностранных дел, читать там лекции и говорить, что с русскими надо жить дружно, то ему будут аплодировать. Однако, когда он уйдет, будут плеваться и на скудном эстонском материться. Поэтому на нормализацию отношений вряд ли пойдет вся Прибалтика, в значительной степени Финляндия, Польша. А в Германии, Франции и даже Великобритании больше прагматизма. Также, разумеется, Италия. Как только будет общая команда на улучшение отношений с Россией, итальянцы первыми придут к нам», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.