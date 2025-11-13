Политолог: когда между Европой и Россией возобновится диалог

Диалог европейских стран с Россией обязательно будет восстановлен, но в настоящее время не обо всех контактах и каналах связи стоит говорить на официальном уровне. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, передает телекомпания Yle.
«За последние полтора года мы много обсуждали этот вопрос (отношений с Россией. — Прим. ред.) с европейскими коллегами… В какой-то момент, в каком-то формате диалог обязательно будет восстановлен. На собственном опыте я понял, что не обо всех переговорах и каналах влияния стоит говорить публично», — сказал финский лидер.
По его мнению, любые контакты с Москвой должны вестись согласованно, а цели переговоров — обсуждаться совместно.
Только по окончании конфликта
Президент Российской ассоциации прибалтийских исследований профессор Николай Межевич в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail напомнил, что в прошлом веке, когда к власти пришли большевики, европейские страны и США говорили, что никогда не будут сотрудничать и вести разговоры с ними. Однако через некоторое время состоялись полноценные переговоры с Германией, а затем подтянулись и англичане с французами.
«Дипломатические отношения были установлены, торговля пошла достаточно активно. То есть начиналось-то все, что “вообще не люди”, но постепенно втянулись и уже после Второй мировой войны было трудно найти государство, которое с нами не разговаривало», — сказал собеседник издания.
При этом политолог отметил, что Стубб подразумевает то, что Россия в конфликте на Украине капитулирует и примет европейские условия.
«Дело в том, что ни Стубб, ни абсолютное большинство европейских лидеров другого итога не видят — только поражение России. При этом они расходятся в понимании, какое оно должно быть. Кто-то выступает за то, чтобы забрать Калининград, Крым Украине отдать и прочее. Или, к примеру, кто-то думает, что поражение России будет в том, если она откажется от Одессы и Николаева. Поэтому по мере наших успехов за победу они будут продавать любые вещи. Но диалог восстановится только после завершения конфликта», — добавил профессор.
Русофобия все равно останется
Межевич подчеркнул, что отношения между Европой и Россией уже не будут теми, которые были еще 20 лет назад.
«Какие-то послабления могут быть, какая-то торговля, смягчение по визам и прочее. Но так, как было, к примеру, в 2006 году, уже не будет. Во-первых, потому что Европа на это не пойдет. А во-вторых, мы на это не пойдем», — уточнил политолог.
Профессор также отметил, что русофобия в Европе останется, но при встрече с россиянами они будут изображать дежурную улыбку. При этом будут и страны, которые не пойдут даже на такое.
«Русофобская линия в Европе была всегда. Если даже, к примеру, президент США Дональд Трамп прилетит в Эстонию и будет ходить по улицам Таллина, заходить в Министерство обороны, в Министерство иностранных дел, читать там лекции и говорить, что с русскими надо жить дружно, то ему будут аплодировать. Однако, когда он уйдет, будут плеваться и на скудном эстонском материться. Поэтому на нормализацию отношений вряд ли пойдет вся Прибалтика, в значительной степени Финляндия, Польша. А в Германии, Франции и даже Великобритании больше прагматизма. Также, разумеется, Италия. Как только будет общая команда на улучшение отношений с Россией, итальянцы первыми придут к нам», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.