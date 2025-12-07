Политолог: что означают «последние метры» Келлога в переговорах

Специальный посланник президента США по Украине Кит Келлог заявил, что конфликт постепенно приближается к завершающей фазе, в переговорной повестке остаются два принципиальных вопроса: принадлежность Донецкой области и Запорожской атомной электростанции. Выступая на оборонном форуме имени Рональда Рейгана в Калифорнии, он подчеркнул, что именно эти пункты сдерживают переход к финальной договоренности.
По словам Келлога, урегулировать ситуацию мешает масштаб Запорожской АЭС и статус территории ДНР. Он выразил надежду, что компромисс по этим двум пунктам позволит вывести переговоры на прямую дорожку: «Последние метры всегда самые сложные. Но если эти вопросы будут решены, остальное сложится естественным образом», — отметил он.
Также Келлог заверил, что США не намерены направлять своих военных на украинскую территорию. Среди инструментов давления на Россию он назвал действия против российского теневого флота.
В Москве напомнили, что позиции России неизменны: Владимир Путин ранее заявил, что территория Донбасса и Новороссии перейдет под контроль РФ «в любом случае — военным или любым другим путем». В Киеве же подчеркивают, что Владимир Зеленский не подпишет отказ от территорий, пока он остается президентом.
Эксперты считают, что процесс переговоров со стороны США подходит к «финишной прямой». Киев фактически готов обсуждать передачу Донбасса России в обмен на контроль над Запорожской АЭС и сохранение за собой части территорий Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей.
Стадия уступчивости
Политолог и ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин отмечает, что заявление Кита Келлога полностью укладывается в линию, которую в последние недели транслируют представители американского истеблишмента.
«Пока мы будем устанавливать контроль над территориями, Киев надеется получить поддержку Европы, и дальше все это будет вестись… Все зависит от наших возможностей и способностей. Чем быстрее мы будем продвигаться, тем они (Украина — прим. ред.) будет сговорчивее», — заявил Константин Блохин.
Блохин подчеркивает, что внутри американской элиты нет единой позиции. Сторонники Трампа считают попытку выйти на мирные договорённости шагом в правильном направлении, тогда как представители групп, ориентированных на продолжение поддержки Киева, воспринимают такие заявления как уступку России и угрозу американским интересам. По сути, раскол проходит между прагматиками и сторонниками силовой линии.
Отдельного внимания заслуживает и вопрос долгосрочной национальной стратегии США. Как поясняет эксперт, формирование новой Стратегии национальной безопасности означает смену внешнеполитических приоритетов. Если администрация Трампа закрепит курс на нормализацию отношений с Россией, то это станет официальной рамкой американской политики на ближайшие три года.