Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Политолог: что означают «последние метры» Келлога в переговорах

Американский спецпосланник Кит Келлог заявил, что переговорный трек по Украине подошел к критически важной стадии: до финального урегулирования, по его словам, остаются два спорных пункта — статус Донбасса и и контроль над Запорожской АЭС. Политолог и ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин рассказал ВФокусе Mail, чего добиваются США прямо сейчас.

Владимир Правдин
Автор ВФокусе Mail
Источник: Reuters

Специальный посланник президента США по Украине Кит Келлог заявил, что конфликт постепенно приближается к завершающей фазе, в переговорной повестке остаются два принципиальных вопроса: принадлежность Донецкой области и Запорожской атомной электростанции. Выступая на оборонном форуме имени Рональда Рейгана в Калифорнии, он подчеркнул, что именно эти пункты сдерживают переход к финальной договоренности.

По словам Келлога, урегулировать ситуацию мешает масштаб Запорожской АЭС и статус территории ДНР. Он выразил надежду, что компромисс по этим двум пунктам позволит вывести переговоры на прямую дорожку: «Последние метры всегда самые сложные. Но если эти вопросы будут решены, остальное сложится естественным образом», — отметил он.

Также Келлог заверил, что США не намерены направлять своих военных на украинскую территорию. Среди инструментов давления на Россию он назвал действия против российского теневого флота.

В Москве напомнили, что позиции России неизменны: Владимир Путин ранее заявил, что территория Донбасса и Новороссии перейдет под контроль РФ «в любом случае — военным или любым другим путем». В Киеве же подчеркивают, что Владимир Зеленский не подпишет отказ от территорий, пока он остается президентом.

Эксперты считают, что процесс переговоров со стороны США подходит к «финишной прямой». Киев фактически готов обсуждать передачу Донбасса России в обмен на контроль над Запорожской АЭС и сохранение за собой части территорий Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей.

Стадия уступчивости

Политолог и ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин отмечает, что заявление Кита Келлога полностью укладывается в линию, которую в последние недели транслируют представители американского истеблишмента.

«Пока мы будем устанавливать контроль над территориями, Киев надеется получить поддержку Европы, и дальше все это будет вестись… Все зависит от наших возможностей и способностей. Чем быстрее мы будем продвигаться, тем они (Украина — прим. ред.) будет сговорчивее», — заявил Константин Блохин.

Блохин подчеркивает, что внутри американской элиты нет единой позиции. Сторонники Трампа считают попытку выйти на мирные договорённости шагом в правильном направлении, тогда как представители групп, ориентированных на продолжение поддержки Киева, воспринимают такие заявления как уступку России и угрозу американским интересам. По сути, раскол проходит между прагматиками и сторонниками силовой линии.

Отдельного внимания заслуживает и вопрос долгосрочной национальной стратегии США. Как поясняет эксперт, формирование новой Стратегии национальной безопасности означает смену внешнеполитических приоритетов. Если администрация Трампа закрепит курс на нормализацию отношений с Россией, то это станет официальной рамкой американской политики на ближайшие три года.