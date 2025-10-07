Есть ли шансы у Зеленского на новый срок
Владимир Зеленский желает переизбраться на новый срок, хотя заверял о готовности покинуть свой пост. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на украинских чиновников.
По их словам, Зеленский упрекает депутатов парламента, активистов и журналистов в том, что они не смогли создать лестный образ Украины в глазах западных партнеров.
«Зеленский понимает, что на нормальных демократических выборах он никогда не победит. Степень недоверия и ненависти к нему сравнялась со степенью признательности и доверия в 2019-м году — 70% его терпеть не могут. Поэтому это естественный процесс. Падение человека с хрустальной башни в навоз. Но он прекрасно понимает, что если он уйдет с поста, то его либо убьют, либо посадят. Возможность сбежать за кордон и жить там — практически равна нулю. Мальчик слишком много знает и может рассказать. Поэтому боевые действия и власть — это два способа поочередных его спасения. У него нет никаких шансов переизбраться по закону. Поэтому остается только фальсификация», — сказал ВФокусе Mail политолог Владимир Скачко.
Кличко и Залужный под ударом
По данным Politico, Зеленский уже начал кампанию по преследованию и запугиванию своих противников. Анонимный бывший украинский министр рассказал изданию, что офис президента Украины использует тактику, которая заключается в возбуждении уголовных дел против тех, кто что-то говорит против них.
Скачко отметил, что под удар может попасть кто угодно, включая мэра Киева и действующего посла Украины в Великобритании.
«Под удар могут попасть Кличко, Залужный, кто угодно. Скорее всего, у Зеленского существуют придворные социологические службы, которые показывают не только для внешнего потребления, но и для внутреннего. По ним как раз и смотрят, кто высовывается, тому голову сразу нужно срубить», — отметил собеседник издания.
Препятствий для президентских выборов на Украине нет
Скачко добавил, что в настоящее время нет юридических препятствий для проведения выборов президента Украины. Боевые действия, подчеркнул политолог, не являются основанием не проводить голосование.
«Они и сейчас могут пройти президентские выборы. Препятствий юридических препятствий для проведения президентских выборов на Украине сейчас не существует. По украинским законам война является препятствием только для проведения парламентских выборов, а для президентских — нет. Поэтому хоть через 15 минут можно провести их. Причем, западные страны будут на стороне Зеленского, потому что на переправе коней не меняют. Он их полностью устраивает», — сообщил эксперт.
Ранее Зеленский заявлял, что готов оставить пост главы государства после окончания военного конфликта с Россией. В случае достижения прекращения огня он пообещал обратиться к парламенту с просьбой организовать выборы.
Артем Феоктистов.