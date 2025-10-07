Политолог: каковы шансы Зеленского на новый срок и что будет с его противниками

«Зеленский понимает, что на нормальных демократических выборах он никогда не победит. Степень недоверия и ненависти к нему сравнялась со степенью признательности и доверия в 2019-м году — 70% его терпеть не могут. Поэтому это естественный процесс. Падение человека с хрустальной башни в навоз. Но он прекрасно понимает, что если он уйдет с поста, то его либо убьют, либо посадят. Возможность сбежать за кордон и жить там — практически равна нулю. Мальчик слишком много знает и может рассказать. Поэтому боевые действия и власть — это два способа поочередных его спасения. У него нет никаких шансов переизбраться по закону. Поэтому остается только фальсификация», — сказал ВФокусе Mail политолог Владимир Скачко.