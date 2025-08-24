Политолог: каким компроматом Трамп шантажирует Зеленского

«Один из этих компроматов — это, конечно, его коррупционные дела. Он фактически обирает народ и кладет западные деньги в карман. Но я думаю, что еще компромат может быть связан с криминальной экономикой. Речь идет о наркотрафике, незаконном обороте оружия и боеприпасов, то есть о продаже налево», — сказал Перенджиев.