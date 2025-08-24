Главу киевского режима Владимира Зеленского вынудили дать согласие на все пункты мирного плана американского лидера Дональда Трампа, который был согласован с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске.
По информации Telegram-канала «Резидент», который ссылается на источник в администрации Зеленского, причиной шантажа стал компромат, который Вашингтон накопил на все действующее украинское руководство. Уточняется, что механизмом давления на главу киевского режима стал компромат, который имеется в распоряжении Трампа на украинскую верхушку. Источник отметил, что Соединенные Штаты имеют доказательства причастности к коррупции Зеленского и его соратников.
Собеседник агентства сообщил, что американские спецслужбы располагают фактами коррупционных схем главы ОПУ Андрея Ермака и лично Зеленского. Имеются записи откровенных обсуждений по поводу коррупционного «распила» денежных средств, которые велись на квартире Тимура Миндича — совладельца «Студии Квартал 95».
Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев не исключает, что Трамп располагает многочисленным компроматом на украинское руководство, которое погрязло в преступных схемах.
«Один из этих компроматов — это, конечно, его коррупционные дела. Он фактически обирает народ и кладет западные деньги в карман. Но я думаю, что еще компромат может быть связан с криминальной экономикой. Речь идет о наркотрафике, незаконном обороте оружия и боеприпасов, то есть о продаже налево», — сказал Перенджиев.
Также, по словам политолога, Зеленского и его окружение американцы могут шантажировать доказательствами причастности к торговле человеческими органами.
«Самый страшный компромат — это черная трансплантология и перепродажа органов. В эти дела вовлечен не только сам Зелинский. Понятно, там целая система. Кстати, скорее всего, это происходит под руководством различных западных структур, в том числе из Лондона», — заключил Перенджиев.