Политолог: как повлияет одобрение Братиславы антироссийских санкций на отношения РФ и Словакии

«Здесь нет ничего удивительного и нового. Подобным образом ведет себя и Виктор Орбан. Фицо просто берет с него пример. То есть Орбан, например, где-то выступает против санкций, говорит, что они наносят вред, прежде всего его стране. Но в дальнейшем, когда эти требования выполняются со стороны Евросоюза, он также присоединяется к санкциям. Если проследить, сколько вводилось санкций со стороны Европейского союза, то все это время была игра со стороны руководства правительства Венгрии. Сначала как бы накладывают вето на санкции, потом идет торг с руководством Евросоюза, а после Будапешт одобряет эти ограничения. Та же самая система теперь прослеживается и со стороны Фицо», — сказал собеседник издания.