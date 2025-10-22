Политолог: как повлияет одобрение Братиславы антироссийских санкций на отношения РФ и Словакии

Словакия готова поддержать принятие 19-го пакета антироссийских санкций Европы только при условии, что требования властей страны будут учтены в итоговом документе саммита Европейского союза, который пройдет
«Если мы увидим [в документе] требования, которые мы продвигали, <…> я, вероятно, сообщу канцлеру [ФРГ Фридриху] Мерцу, что мы согласны с 19-м пакетом», — приводит его слова агентство Reuters.
Словацкое телевидение сообщило, что об этом Фицо заявил во время заседания комитета по европейским делам Национального совета (парламента) республики. По его словам, Европейская комиссия обещала Словакии пересмотреть предложение по запрету производства автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в Евросоюзе, а также говорила, что будет больше внимания уделять оказанию помощи в сфере энергетики Братиславе и Будапешту.
Фицо подчеркнул, что Словакия не станет блокировать новые санкции, поскольку их «содержание принципиальным образом не касается» его страны.
Берет пример с Орбана
Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова Александр Перенджиев в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что в словах Фицо ничего удивительного нет. Он уточнил, что подобным образом ведет себя премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, а его словацкий коллега берет с него пример.
«Здесь нет ничего удивительного и нового. Подобным образом ведет себя и Виктор Орбан. Фицо просто берет с него пример. То есть Орбан, например, где-то выступает против санкций, говорит, что они наносят вред, прежде всего его стране. Но в дальнейшем, когда эти требования выполняются со стороны Евросоюза, он также присоединяется к санкциям. Если проследить, сколько вводилось санкций со стороны Европейского союза, то все это время была игра со стороны руководства правительства Венгрии. Сначала как бы накладывают вето на санкции, потом идет торг с руководством Евросоюза, а после Будапешт одобряет эти ограничения. Та же самая система теперь прослеживается и со стороны Фицо», — сказал собеседник издания.
Однако, как отметил политолог, словацкий премьер «сразу раскрывает все карты, в отличии от Орбана». Он пояснил, что премьер Венгрии изначально не заявляет о том, что санкции будут приняты в таком и в таком случаях.
«Фицо раскрывает карты сразу — “мы готовы поддерживать сторону Евросоюза, но давайте сначала поторгуемся, а потом мы обязательно присоединимся, мы не за Россию, мы за Европейский союз, но мы хотим, чтобы учитывались интересы Словакии”. Об этом говорит премьер», — добавил эксперт.
Отношения РФ и Словакии
По словам Перенджиева, Словакия остается в списке недружественных для России стран.
«Словакия и Венгрия остаются в списке недружественных стран. Они выступают против санкций не ради России, а ради интереса собственного государства. Когда эти интересы учтены, они готовы с легкостью санкции поддержать. При этом мы просто не против диалога, мы где-то даже уважаем более-менее самостоятельную позицию официальной Братиславы. Но, как говорится, особо радужных надежд не имеем. Российская Федерация это прекрасно понимает», — сказал эксперт.
При этом политолог подчеркнул, что Словакия и Венгрия являются теми странами в Европейском союзе, которые имеют суверенную позицию, а не прогибаются сразу же, как другие государства ЕС.