Политолог: новый иск румынского депутата к фон дер Ляйен станет пробным камнем для свержения

Суть иска к фон дер Ляйен
Поводом для иска стали слова фон дер Ляйен, которые она публично произнесла 10 июля 2025 года. В ходе жарких дебатов о причастности к возможной коррупции при закупке вакцин Pfizer во время пандемии COVID-19 она резко высказалась в адрес Пиперея. Глава Еврокомиссии заявила, что его позиция и аргументы звучат так, будто взяты «прямо из старой инструкции экстремистов», намекнув таким образом на российское влияние. Также она назвала всех подписавших резолюцию — «друзьями Путина» и любителями теорий заговора.
Пиперей, представляющий правое крыло Европейских консерваторов и реформаторов, воспринял это как личную атаку. Значительное число других евродепутатов присоединились к иску, ссылаясь на статью Договора об учреждении ЕС о возмещении ущерба от действий институтов.
Директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко предлагает рассматривать этот конфликт в более широком контексте.
«Существует множество политиков, в том числе в Восточной Европе, которые придерживаются контрмейнстримных взглядов. Естественно, они всегда вызывали и будут вызывать раздражение у официального Брюсселя. Но они продолжают “иметь свое суждение” и отстаивать его», — пояснил он в разговоре с ВФокусе Mail. По мнению политолога, подобные инциденты стали частью неизбежного политического противостояния, в котором Брюссель все чаще прибегает к жестким методам давления на инакомыслящих.
Вечный конфликт
Конфликт между румынским депутатом Георге Пипереем и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен — яркое проявление «извечного боя между старой и новой Европой», говорит политолог Олег Бондаренко. Эксперт отмечает, что, несмотря на растущее давление, «у Европы все еще сохраняется достаточно сильный запас демократических традиций, чтобы сопротивляться диктату Брюсселя».
В этом противостоянии обвинения в «российском влиянии» стали универсальным инструментом дискредитации. Как подчеркивает политолог, «они используются для нейтрализации практически любых оппонентов», при этом вопрос отношения к российско-украинскому конфликту превратился в «краеугольный камень, на котором проверяется политическая лояльность».
Эксперт не верит, что в ближайшее время подход Еврокомиссии каким-то образом измениться. «Они сейчас исходят из принципа “на войне не может быть демократии”. Они ведут себя именно как на войне, а на войне все средства воспринимаются как допустимые», — добавил он.
Подача судебных исков, подобных заявлению Георге Пиперея, создает опасный прецедент и усиливает институциональное напряжение внутри Европейского союза. Эти юридические вызовы системно подрывают авторитет Урсулы фон дер Ляйен, которая, несмотря на полученный в июле вотум доверия (360 голосов против 175), сталкивается с растущей оппозицией со стороны так называемой «старой Европы».
Особую тревогу вызывает то, что новая волна критики исходит не от периферийных игроков, а от традиционных центров европейской силы — стран-основательниц ЕС. Эта тенденция свидетельствует об углубляющемся кризисе легитимности брюссельской бюрократии и ставит под сомнение саму конструкцию европейской интеграции.