Политолог: новый иск румынского депутата к фон дер Ляйен станет пробным камнем для свержения

Поводом для иска стали слова фон дер Ляйен, которые она публично произнесла 10 июля 2025 года. В ходе жарких дебатов о причастности к возможной коррупции при закупке вакцин Pfizer во время пандемии COVID-19 она резко высказалась в адрес Пиперея. Глава Еврокомиссии заявила, что его позиция и аргументы звучат так, будто взяты «прямо из старой инструкции экстремистов», намекнув таким образом на российское влияние. Также она назвала всех подписавших резолюцию — «друзьями Путина» и любителями теорий заговора.