Политолог: зачем Польша и Эстония обвинили Россию во вторжении

Политолог Алексей Ярошенко подверг сомнению официальную версию инцидента с нарушением воздушного пространства Эстонии, указав на системные противоречия в трактовке событий. «Странным выглядит, что сообщения исходят от Польши, а не от Эстонии. Было бы все же логичнее, если бы Эстония об этом и заявила», — отметил эксперт.