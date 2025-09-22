Голословные обвинения Латвии, Литвы и Эстонии
В конце августа представители Пентагона провели встречу с дипломатами Латвии, Литвы и Эстонии, на которой сообщили о планах сократить помощь в сфере безопасности. Как сообщает Reuters, американская сторона прямо заявила: «Европе следует меньше зависеть от США». Представитель ведомства Дэвид Бейкер уточнил, что при администрации Дональда Трампа приоритеты сместились в сторону защиты собственной территории, поэтому европейским союзникам придется взять оборону на себя.
Эта позиция отражает предвыборные обещания Трампа, который неоднократно обвинял своего предшественника Джо Байдена в «слабости», а также анонсировал «сделку века» с НАТО, предусматривающую увеличение взносов со стороны союзников. Европейские политики переживают, что такой шаг Вашингтона может сыграть на руку президенту России Владимиру Путину, особенно на фоне активной милитаризации восточного фланга НАТО.
В пятницу страны Прибалтики обвинили Россию во вторжении истребителей МиГ-31 в воздушное пространство Эстонии на 10 минут. Затем якобы были перехвачены итальянскими F-35.
«Россия отрицает нарушение воздушного пространства Эстонии, заявив, что ее самолеты пролетали над нейтральными водами», — говорится в публикации Reuters.
Сообщается, что Дональд Трамп отреагировал на все эти инциденты очень сдержанно, коротко заметив, что «это может обернуться большими неприятностями». Таллин расценивает произошедшее как провокацию, однако не предоставляют публичных доказательств — радары НАТО фиксируют нарушения, но записи не публикуются.
В Минобороны РФ заявили, что 19 сентября 2025 года три истребителя МиГ-31 выполняли «плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградской области в строгом соответствии с международными правилами».
Выдуманные угрозы
Политолог Алексей Ярошенко подверг сомнению официальную версию инцидента с нарушением воздушного пространства Эстонии, указав на системные противоречия в трактовке событий. «Странным выглядит, что сообщения исходят от Польши, а не от Эстонии. Было бы все же логичнее, если бы Эстония об этом и заявила», — отметил эксперт.
По его оценке, ситуация раскрывает либо технологическую несостоятельность Эстонии, которая «не имеет средств обнаружения воздушных объектов», либо сознательное замалчивание факта из-за страха эскалации. «Если эстонцы засекли, но об этом не сообщили — значит, испугались. Воинственную риторику производить могут, но при реальной угрозе сразу “хвост поджали”», — подытожил он.
Наиболее вероятным сценарием Ярошенко назвал провокацию со стороны Польши, которая «использует Эстонию втемную» — без предоставления доказательств. Эти действия, по его мнению, являются элементом информационной кампании: «Они создают выдуманную угрозу, сами милитаризируются, что, в свою очередь, уже создает реальную угрозу России», — пояснил он.
Эксперт связал инцидент с общей логикой поведения НАТО на восточном фланге, где регулярные бездоказательные заявления подрывают доверие к альянсу по принципу «мальчика, кричащего о волках». Такая политика, по оценке политолога, вынуждает Россию рассматривать варианты силового обеспечения связи с Калининградом в ответ на наращивание военного присутствия у своих границ.