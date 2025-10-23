Политолог: есть ли шансы на переворот на Украине и кто из военных может прийти к власти

Музыкант и лидер украинской группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка выступил за переворот в Киеве для смены власти, к которой, как он считает, должны прийти военные. Об этом он сообщил в интервью украинскому телеканалу «Апостроф».
«Вот я за военный переворот. Чтобы поставить нормального военного или даже допустить к политике только военных. Все! Тех, кто прошел боевые действия. Например, Мадьяра (главком силами БПЛА Роберт Бровди. — Прим. ред.) или таких волонтеров, как Сергей Стерненко (бывший главарь одесского филиала запрещенной в России террористической организации “Правый сектор”)», — сказал он.
По мнению Скрипки, жители Украины зачастую выбирают популистов, которые играют на эмоциях избирателей. Однако, как он отметил, даже военным и волонтерам необходимо пройти проверку для понимания, какими они являются «за пределами медийного образа».
Даже домохозяйки могут осуществить переворот
Политолог Владимир Скачко в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что на Украине не исключен военный переворот. Причем, как он отметил, даже домохозяйки могут это сделать, если прикажут покровители украинского государства на Западе.
«Если прикажут, то может прийти любой — домохозяйки сделают переворот и забьют ершиками для туалета Зеленского, Ермака и кого угодно, кого будут им держать американские котики или британские рейнджеры. Это первый момент. Любое телодвижение в верхах украинской власти возможно в первую очередь с согласия западных кураторов — это второй момент», — сказал собеседник издания.
При этом Скачко добавил, что заявление музыканта может быть способом прощупать общественность на Украине на предмет возможного госпереворота в стране.
«То ли западные кураторы сами, то ли это украинские военные, то ли это сам любитель оригинального жанра Олег Скрипка запустил пробный шар на предмет выявления общественного отношения к возможному государственному перевороту. А может, это чисто пиар-акция стареющего, приходящего в полное непотребство и негодность Олега Скрипки, который выбрал Украину и потерял все», — сообщил политолог.
Сырский может возглавить Украину
В разговоре с журналистом издания Скачко сообщил, что в случае переворота на Украине и прихода к власти военных возглавить страну может в том числе и главнокомандующий вооруженными силами Александр Сырский. Причем, как подчеркнул политолог, стать президентом может абсолютно любой украинский военный.
«Если военный выиграет выборы, как в Египте, где Ас-Сиси выиграл выборы, будучи генералом армии, но перед этим совершил переворот. Сейчас он довольно успешно рулит страной. Масса таких вариантов есть. Возможности есть и у Сырского, и у некоего генерала Драпатого, который командует на Харьковском направлении. К власти может прийти любой военный, у кого более-менее не запятнана репутация на фронте. Таких там, в принципе, нет, но тем не менее. Если на переворот благословят Британия и Соединенные Штаты, то может быть мятеж полковников или лейтенантов. В Африке были даже мятежи сержантов. Все зависит от того, у кого есть сплоченная группа войск, которая готова стрелять во всех, кто ими недоволен», — заявил собеседник ВФокусе Mail.
Скачко подчеркнул, что шансы на власть на Украине есть и у главы Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов), и у руководителя Службы безопасности страны Василия Малюка.
«Все эти люди — потенциальные. Винтовка порождает власть», — резюмировал политолог.