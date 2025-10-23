Политолог: есть ли шансы на переворот на Украине и кто из военных может прийти к власти

«Если военный выиграет выборы, как в Египте, где Ас-Сиси выиграл выборы, будучи генералом армии, но перед этим совершил переворот. Сейчас он довольно успешно рулит страной. Масса таких вариантов есть. Возможности есть и у Сырского, и у некоего генерала Драпатого, который командует на Харьковском направлении. К власти может прийти любой военный, у кого более-менее не запятнана репутация на фронте. Таких там, в принципе, нет, но тем не менее. Если на переворот благословят Британия и Соединенные Штаты, то может быть мятеж полковников или лейтенантов. В Африке были даже мятежи сержантов. Все зависит от того, у кого есть сплоченная группа войск, которая готова стрелять во всех, кто ими недоволен», — заявил собеседник ВФокусе Mail.