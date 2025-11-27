Политолог Евстафьев: как страны ЕС готовятся к войне с Россией без США

Грушко подчеркнул, что речь идет не о риторике, а о конкретных практических шагах: от масштабной милитаризации бюджетов до регулярных учений, моделирующих сценарии конфликта с Россией. В качестве ключевого тезиса прозвучала мысль о том, что западные стратеги исходят из того, что, если не удастся ослабить Россию через украинский конфликт, прямое военное столкновение станет неизбежным. Такая позиция, по мнению замминистра, отражает глубинный кризис в отношениях Россия-Запад и фактическое свертывание дипломатических каналов взаимодействия.