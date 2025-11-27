Замминистра иностранных дел Александр Грушко выступил на заседании экспертного совета при комитете Госдумы по международным делам на тему «Россия — ЕС: вероятность изменения политической ситуации» с системным анализом текущей политики НАТО. Согласно его оценке, происходит «фундаментальная перестройка всех сфер западных обществ — от экономики и инфраструктуры до военной доктрины и информационного пространства». На Западе давно не гнушаются никакими методами и методично занимаются демонизацией России в европейских СМИ.
Грушко подчеркнул, что речь идет не о риторике, а о конкретных практических шагах: от масштабной милитаризации бюджетов до регулярных учений, моделирующих сценарии конфликта с Россией. В качестве ключевого тезиса прозвучала мысль о том, что западные стратеги исходят из того, что, если не удастся ослабить Россию через украинский конфликт, прямое военное столкновение станет неизбежным. Такая позиция, по мнению замминистра, отражает глубинный кризис в отношениях Россия-Запад и фактическое свертывание дипломатических каналов взаимодействия.
Европа без Америки
Современная политическая картина Запада демонстрирует глубокий раскол, который становится все более очевидным на фоне украинского конфликта. Как заметил политолог Дмитрий Евстафьев, «существует абсолютно фундаментальное противоречие между настроениями в евроатлантических элитах и в том, что можно назвать командой Трампа». По его мнению, это не просто различие в подходах — это «принципиально разные видения будущего европейской безопасности».
«Главное, что определяет сегодняшние политические процессы в Европе, даже не только в Европе, а в Евроатлантике, это попытка перехода европейских стран от гибридной войны к более жестким военно-силовым форматам противостояния с Россией», — пояснил эксперт. Эта тенденция проявляется в последовательной милитаризации экономики, перестройке инфраструктуры и формировании соответствующего общественного мнения.
Между тем за океаном ситуация развивается по иному сценарию. Американская консервативная коалиция, как отмечает Евстафьев, не хочет увеличивать степень вовлеченности Соединенных Штатов в конфликт на Украине.
«Более того, большая часть того, что можно считать правыми, консервативными, американскими силами, выступает против того, чтобы дальше углубляться в этот конфликт», — убежден эксперт. Это создает уникальную ситуацию, когда Вашингтон и Брюссель оказываются по разные стороны баррикад в фундаментальном вопросе европейской безопасности.
Без американцев и НАТО выйти на более силовые формы противоборства с Россией практически невозможно. Американцы заблокируют все наиболее опасные, наиболее радикальные формы и форматы противоборства. Именно поэтому европейцы сейчас пытаются искать обходные пути для реализации своей стратегии эскалации.
Европа, по словам Евстафьева, «обречена на то, чтобы готовиться к новому противостоянию с Россией вне прежних форматов, то есть вне стратегии классических евроатлантических отношений, вне НАТО и всего, что связано с Альянсом». Фактически это означает конец той модели трансатлантических отношений, которая существовала последние семьдесят лет.
Перед европейскими лидерами действительно стоит непростой выбор. С одной стороны — разрыв с традиционным союзником и необходимость самостоятельно выстраивать отношения с Россией. С другой — сохранение зависимости от США, но с учетом их постоянно меняющихся приоритетов. Этот выбор определит не только судьбу Европы, но и всю архитектуру международной безопасности на десятилетия вперед.