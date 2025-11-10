Политолог: для чего Залужный делает громкие заявления

Киев не согласен с условиями Москвы, так как они означали бы капитуляцию. Об этом в статье для The New York Post заявил действующий посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный.
«Украина будет бороться на всех фронтах — военном, политическом и дипломатическом», — сообщил он.
По словам Залужного, Украина должна обучать своих переговорщиков так же тщательно, как и украинских военных.
Он подчеркнул, что одним из интересов Киева является восстановление контроля над территориями, которые были утрачены в ходе конфликта.
Воспитывает будущую элиту
Политолог Василий Вакаров в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что Залужный занимается предвыборной кампанией с лета текущего года. Не смотря на то, что его штаб критикуют на Украине, он все равно продолжает работать. Эксперт отметил, что бывший главком ВСУ регулярно появляется в прессе, а также еженедельно в режиме онлайн проводит лекции для студентов университета во Львове.
«У него есть программа — “воспитание новой элиты Украины”. Здесь самое важное это то, что он свои идеи распространяет среди молодежи Львова, которую он считает будущей элитой. Во Львове есть католический университет, где обучаются студенты. Также он постоянно публикует свои статьи в Британии, на разных семинарах, военных форумах. То есть он иногда сбавляет обороты, но все же ведет свою избирательную программу уже давно», — сказал собеседник издания.
Красуется перед Западом
По словам политолога, своими регулярными заявлениями и появлениями в прессе Залужный сейчас пытается выгодно продать себя Западу.
«Национальное антикоррупционное бюро Украины запустило расследование против окружения Зеленского. Поэтому эти вещи связаны, потому что встает вопрос, когда главу киевского режима топят, а кто придет на его замену. По этой причине Залужный и пиарится. Своими заявлениями по поводу территорий он показывает, что придет руководить страной и они обязательно победят. То есть это имитация того, что называется “реальная политика”. Или просто — “купите меня, я такой хороший”. Причем, это не направлено на внутреннего потребителя, потому что на Украине сейчас вся информационная политика заточена на одного жителя — президента США Дональда Трампа», — сказал Вакаров.
Он добавил, что это также можно отнести и к чиновникам в Великобритании и Европейском союзе.
Шансы Залужного на президентство
Вакаров усомнился в шансах Залужного возглавить Украину, поскольку он никак себя не проявил. Эксперт уточнил, что бывший главком ВСУ не провел ни одной удачной военной операции. Причем, на его плечах проваленное контрнаступление 2023 года, от которого действующий дипломат пытался «отмыться».
«Никто не считает Залужного победителем. Причем, как он будет руководить страной, если у него нет политического прошлого и сегодняшнего. Команды нет. Скорее всего, он будет использован в качестве спойлера кем-то из более весомых политиков. К примеру, бывшим президентом Украины Петром Порошенко*. То есть Залужный, грубо говоря, будет раскрученным лицом, а фактически руководить страной будут другие люди», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.
*внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму