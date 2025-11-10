Политолог: для чего Залужный делает громкие заявления

«Национальное антикоррупционное бюро Украины запустило расследование против окружения Зеленского. Поэтому эти вещи связаны, потому что встает вопрос, когда главу киевского режима топят, а кто придет на его замену. По этой причине Залужный и пиарится. Своими заявлениями по поводу территорий он показывает, что придет руководить страной и они обязательно победят. То есть это имитация того, что называется “реальная политика”. Или просто — “купите меня, я такой хороший”. Причем, это не направлено на внутреннего потребителя, потому что на Украине сейчас вся информационная политика заточена на одного жителя — президента США Дональда Трампа», — сказал Вакаров.