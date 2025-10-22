Политолог: действия Польши в отношении самолета президента РФ приведут к неминуемой войне

Польша не будет гарантировать безопасный пролет президента России Владимира Путина на возможную встречу с американским коллегой Дональдом Трампом в Будапеште. Об этом сообщил польский министр иностранных дел Радослав Сикорский.
«Мы не можем гарантировать, что независимый суд не прикажет польскому правительству остановить самолет, чтобы доставить подозреваемого в Гаагу», — приводит слова Сикорского издание Onet.
Наглость и хамство
Политолог Константин Блохин специально для ВФокусе Mail рассказал, что позиция польской стороны в данном случае указывает на то, что Варшава пытается помешать встрече Путина и Трампа.
«Польша хочет саботировать эти переговоры, чтобы российский лидер даже не думал туда отправляться и вести с Трампом какие-либо переговоры. Скажем так, навредничать хочет Варшава. Очевидно, конечно, что это наглость и хамство просто запредельное со стороны Польши», — сказал собеседник издания.
Неминуемо приведет к войне
При этом политолог не стал предполагать, пойдет ли Варшава на такой шаг, о котором заявил Сикорский. Однако если подобное произойдет, то это неминуемо приведет к войне России и Польши.
«Мы не можем отвечать за политиков — пойдут они или не пойдут. Но понятно, что сценарий, при котором произойдет задержание нашего лидера, — это вообще сразу casus belli (“повод к войне”. — Прим. ред.). А пойдут они или нет на такой шаг — не знаю, но думаю, что это все-таки такой психологический прессинг, чтобы Путин облетал какими-то путями Польшу», — отметил эксперт.
Блохин добавил, что подобного еще никогда не было, чтобы российских лидеров задерживали где-то в других странах.
Русофобия на генетическом уровне
По словам политолога, у поляков русофобия развита на генетическом уровне. Он добавил, что такая позиция Польши в отношении России складывается уже на протяжении нескольких веков.
«В Польше на генетическом уровне развита русофобия. Она столетиями развивалась, поэтому здесь это уже не изменить. Они такой курс будут дальше продолжать, даже вне зависимости, кто у них там будет лидером. Поэтому это уже пропитанное духом отношение к России», — отметил Блохин.
Поляки готовы на теракты
Угрозы со стороны польских властей в отношении самолета Путина говорят о том, что Варшава готова совершать теракты. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Поляки теперь и сами готовы совершать террористические акты», — сказал он, комментируя слова Сикорского.
Он также отметил, что Польша через суд «оправдала» теракт против «Северных потоков», а теперь глава МИД страны готов по решению суда препятствовать свободному движению самолета российского лидера. Российский министр подчеркнул, что это «весьма показательные дела».
МУС выдал ордер на арест Путина
В марте 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой по подозрению «в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины». В Москве сочли это решение ничтожным с правовой точки зрения, поскольку Россия не признает юрисдикцию МУС.
Ранее несколько стран уже обходили ордер Международного уголовного суда на арест российского лидера. В частности, это ЮАР, Монголия и Таджикистан.