Политолог: что скрывают 32% словаков, готовых присоединиться к РФ

Опрос, проведенный с 24 по 30 июня 2025 года на выборке из 1000 респондентов, показал, что 14% словаков решительно поддерживают гипотетическое присоединение Словакии к России. Еще 18% не исключают такой сценарий. По словам политолога, доцента факультета международных отношений и зарубежного регионоведения РГГУ Вадима Трухачева, эти 14% в основном представляют сторонников правых националистических партий, традиционно набирающих схожий процент на выборах. «Это не значит, что Словакия готова войти в состав России. Скорее, это протест против политики ЕС и НАТО», — пояснил Трухачев в разговоре с ВФокусе Mail. По словам эксперта, Россия также не заинтересована в подобном сценарии.