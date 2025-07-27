Голосование от обратного
Опрос, проведенный с 24 по 30 июня 2025 года на выборке из 1000 респондентов, показал, что 14% словаков решительно поддерживают гипотетическое присоединение Словакии к России. Еще 18% не исключают такой сценарий. По словам политолога, доцента факультета международных отношений и зарубежного регионоведения РГГУ Вадима Трухачева, эти 14% в основном представляют сторонников правых националистических партий, традиционно набирающих схожий процент на выборах. «Это не значит, что Словакия готова войти в состав России. Скорее, это протест против политики ЕС и НАТО», — пояснил Трухачев в разговоре с ВФокусе Mail. По словам эксперта, Россия также не заинтересована в подобном сценарии.
«Чешские социологи, которые проводили опрос, прикалывались, как и жители Словакии, которые отвечали на этот вопрос. Когда 39% словаков якобы поддерживают вхождение в состав России, это не означает реальной готовности страны к таким радикальным изменениям. Скорее, мы наблюдаем своеобразную форму протестного голосования против непопулярных решений Брюсселя и натовской бюрократии», — добавил политолог. По его словам, почти половина словаков на каждых выборах традиционно голосует за евроатлантические партии — только 15% избирателей колеблются с решением.
Результаты опроса чешской компании SCIO показывают, что вопрос военного нейтралитета разделил словаков. Около 32,5% респондентов выступают против нейтралитета, если он приведет к снижению уровня жизни, тогда как 15% готовы поддержать его независимо от последствий. Аналитик SCIO Мартин Клус отмечает, что мужчины, городские жители, люди с высшим образованием и доходом выше среднего чаще выступают против нейтралитета. Напротив, сельские жители и менее обеспеченные группы склоняются к нейтральному статусу. В Жилинском крае, например, жители категорически против присоединения к России, но парадоксально поддерживают нейтралитет, ассоциируя его с безопасностью.
Кроме того, опрос выявил любопытные различия между группами населения. Молодые мужчины из сельских районов, часто безработные или с нестабильным доходом, чаще поддерживают идею сближения с Россией. Это может быть связано с разочарованием в экономической ситуации и политике Брюсселя, считает Вадим Трухачев. Пенсионеры, напротив, выступают против присоединения, но поддерживают нейтралитет, памятуя о временах холодной войны, когда нейтральные страны, такие как Австрия, ассоциировались с процветанием.
Существует и другой фактор, влияющий на политические симпатии и антипатии в Европе, уверен политолог. Словакия приняла около 150 тысяч граждан Украины, многие из которых, по свидетельствам местных жителей, ведут себя вызывающе и демонстрируют откровенное хамство.
Региональный контекст
«Словакия не является исключением в плане антиевропейских настроений — аналогичные тенденции мы наблюдаем и в соседней Чехии, — отметил Трухачев. — По нашим данным, около 27−28% чешского населения открыто выражают недовольство текущей политикой ЕС». При этом, по его мнению, среди чешских избирателей число последовательных сторонников России несколько уступает словацким показателям, хотя в целом цифры сопоставимы.
Несколько иная ситуация сложилась в Венгрии, где традиционно фиксируется высокий уровень русофильских настроений. По словам эксперта, текущая ситуация осложняется украинским фактором.
«Поскольку Киев проводит дискриминационную политику в отношении этнических венгров Закарпатья, это существенно ограничивает число сторонников поддержки Украины в венгерском обществе. При этом было бы ошибкой считать, что в Венгрии сложилось однозначно положительное отношение к России. Скорее, мы наблюдаем сложную смесь традиционных симпатий и прагматичных оценок», — подытожил политолог. Болгария демонстрирует схожие с Словакией цифры, тогда как в Польше и Прибалтике пророссийские настроения отсутствуют вовсе.
Дарья Баева.