Политолог: что скрывается за признаниями Меркель об украинском конфликте

«Почему Карла дель Понте, когда была прокурором, хотела посадить бывшего президента Сербии Слободана Милошевича и говорила, что албанцы — это ангелы на земле. Как только она ушла с поста генпрокурора, уехала послом куда-то, то она сразу сказала, что албанские демократы и борцы за свободу торговали органами на черном рынке, а Милошевич ни в чем не виноват. Так вот и здесь. Наверное, они хотят остаться в истории, а может, Бога боятся. Трудно сказать, почему человек врет, а потом признается, оставив пост», — сказал собеседник издания.