Польша и страны Прибалтики саботировали в 2021 году попытку решения конфликта на Украине и поиска конструктивного диалога с Россией, чем косвенно спровоцировали начало спецоперации. Об этом в интервью венгерскому изданию Partizán заявила бывший канцлер Германии Ангела Меркель.
«Эта (попытка урегулирования. — Прим. ред.) не была поддержана некоторыми странами. В основном это были страны Балтии, которые выступили против моей [инициативы]», — сказала она.
Меркель уточнила, что в 2021 году она предложила новый формат диалога между Европейским союзом и российским лидером Владимиром Путиным, однако Эстония, Латвия, Литва и Польша активно выступали против данной инициативы, поскольку боялись, что ЕС не сможет выработать общую политику в отношении России.
Политолог Владимир Скачко в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail заявил, что бывшие политические лидеры, делая подобные признания, видимо, хотят остаться в истории или просто боятся Бога.
«Почему Карла дель Понте, когда была прокурором, хотела посадить бывшего президента Сербии Слободана Милошевича и говорила, что албанцы — это ангелы на земле. Как только она ушла с поста генпрокурора, уехала послом куда-то, то она сразу сказала, что албанские демократы и борцы за свободу торговали органами на черном рынке, а Милошевич ни в чем не виноват. Так вот и здесь. Наверное, они хотят остаться в истории, а может, Бога боятся. Трудно сказать, почему человек врет, а потом признается, оставив пост», — сказал собеседник издания.
При этом Скачко отметил, что действующие лидеры стран не замечают подобных откровений.
«Таковы правила игры на Западе. Если играешь по правилам, которые есть на Западе, то ты политик. Не играешь — тебя нет. Его могут посадить в тюрьму, убить, все что угодно могут сделать. Поэтому, конечно, они играют по этим правилам, потому что они пока в игре», — сообщил политолог, добавив, что после отставки действующих политических лидеров также от них последуют различные признания.
Ранее Меркель в интервью изданию Partizán заявляла, что европейским странам необходимо сосредоточиться на поиске дипломатического решения украинского кризиса, а не ограничиваться усилением обороны.
Артём Феоктистов