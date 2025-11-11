Политолог: чем грозит расследование против окружения Зеленского его режиму

Режим Владимира Зеленского столкнулся с новой угрозой на фоне расследования Национального антикоррупционного бюро Украины против его близких соратников. Об этом сообщает украинское издание «Страна».
«Сегодняшние обыски НАБУ у близкого соратника Зеленского Тимура Миндича в рамках дела о масштабной коррупции в энергосфере являются крайне тревожным звонком для самого президента, показывая, что “снаряды ложатся все ближе”, — отмечается в публикации.
В материале подчеркнули, что данное расследование вывело внутриполитическое противостояние на Украине на принципиально новый уровень. По мнению автора, оно также стало частью действий «антизеленской коалиции», а обыски в ближайшем окружении главы киевского режима причинили его имиджу серьезный урон.
Удар по режиму
Политолог Владимир Скачко в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что на самом Зеленском расследование против его близкого окружения никак не скажется, поскольку он удовлетворяет Запад. При этом удар грозит именно его режиму.
«Режим может попасть в противоречия между Лондоном и Вашингтоном. Пока они будут определять, кто из них главнее, возможно, недофинансирование киевского режима, недопоставки оружия, торможение сотрудничества с различными международными структурами и прочее. Я считаю, что пока боевые действия являются средством достижения Запада, а Зеленский является орудием, способным вести их, его будут держать на Украине. Потому что он нужный инструмент», — сказал собеседник издания.
Он также отметил, что Зеленский еще до начала специальной военной операции был одним из самых коррумпированных политиков в мире. Поэтому сейчас никакого значения не имеет, сколько он украл. Причем, как уточнил политолог, по близкому окружению главы киевского режима бьют не в первый раз. К примеру, только история с Миндичем уже вторая, заявил Скачко.
"Здесь только концентрация компромата, как средство давления на него. Зеленскому этим напоминают, что если он не будет выполнять функции лидера воюющей против России страны, то у него могут конфисковать имущество, закрыть счета, забрать недвижимость, не пустить в конце концов в Европу, когда Украина потерпит поражение.
Бунт внутри Украины?
По словам политолога, на фоне расследования никаких митингов или бунтов на Украине не будет. Скачко пояснил, что жители страны просто уже привыкли к тому, как с ними обращаются.
«Народ и элиты не возбудятся. Потому что если народ не протестует против того, что его превратили в пушечное мясо и методически уничтожают, то протестовать против коррупции, воровства, еще каких-то дел, которые творятся на верхушке власти в стране, этот народ не будет. Терпила терпит до конца, а большего терпилы на земле нет», — подчеркнул собеседник ВФокусе Mail.
Попытка снизить градус конфликта
Кроме того, Скачко отметил, что не исключен сценарий, при котором Вашингтон мог таким образом надавить на Зеленского, чтобы поубавить тон эскалации. Однако Лондон против соответствующих шагов Соединенных Штатов.
«Это может быть требованием США, чтобы Зеленский продолжал с боевыми действиями соглашаться, но все же уменьшил их интенсивность. То есть не требовал эскалации, которая сейчас не нужна президенту США Дональду Трампу. При этом, когда общались Зеленский и глава Белого дома, вдруг выступил экс-главком ВСУ Валерий Залужный, который раскритиковал предложение Трампа о перемирии по линии боевого соприкосновения. Он в своей статье утверждал, что президент США не может диктовать им никакого перемирия, а мир может быть только через победу. То есть, если Вашингтон пытается немного снизить градус эскалации в конфликте, то Лондон делает ставку на войну до победного, на эскалацию», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.