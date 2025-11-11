Политолог: чем грозит расследование против окружения Зеленского его режиму

«Это может быть требованием США, чтобы Зеленский продолжал с боевыми действиями соглашаться, но все же уменьшил их интенсивность. То есть не требовал эскалации, которая сейчас не нужна президенту США Дональду Трампу. При этом, когда общались Зеленский и глава Белого дома, вдруг выступил экс-главком ВСУ Валерий Залужный, который раскритиковал предложение Трампа о перемирии по линии боевого соприкосновения. Он в своей статье утверждал, что президент США не может диктовать им никакого перемирия, а мир может быть только через победу. То есть, если Вашингтон пытается немного снизить градус эскалации в конфликте, то Лондон делает ставку на войну до победного, на эскалацию», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.