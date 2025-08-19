Политолог Буневич назвал чудовищным заявление украинского посла в Польше

Также, по его словам, это высказывание подчёркивает террористический характер киевского режима.
«Второй момент заключается в том, что исторические отношения Польши и Украины достаточно сложные, и мы видим, как последнее время они обостряются, в том числе в контексте Волынской резни, в контексте того, что многие в Польше недовольны и возмущены бандеровской символикой, которая появляется на мероприятиях, организованных украинскими так называемыми беженцами. Недовольны тем, что киевский режим чинит препятствия эксгумации тел поляков, которые погибли в ходе Волынской резни», — напомнил эксперт.
Как считает аналитик, такие скандальные и чудовищные заявления, которые позволил себе посол в Польше, призваны создать некий информационный повод, чтобы отвлечь внимание от недовольства поляков, связанного с необандеровской идеологией, которую украинцы пытались принести вместе с собой в Польшу и которая для огромного количества поляков неприемлема.
«Сам посол Василий Боднар родом из сельской местности в Тернопольской области. И как раз на этих территориях в период Второй мировой войны проходила Волынская резня, уничтожались польские сёла. Мне кажется, на месте поляков можно было бы поинтересоваться, кто были его предки — дедушки, бабушки, прадедушки — и не участвовали ли они в этом геноциде, который проводили украинские националисты против поляков во время Волынской резни», — заключил Буневич.