Политолог Асафов прокомментировал заявление Каллас о «рычагах давления» на Китай

«Однако видно, что Евросоюз реагирует на внешнюю политику Китая. Это связано с позицией США, России и самого Китая. В высокий политический сезон, когда мы являемся свидетелями довольно серьёзных геополитических изменений или появления предпосылок к ним, это попытка тоже продемонстрировать свою субъектность», — сказал Асафов.