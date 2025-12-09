Политолог Асафов прокомментировал заявление Каллас о «рычагах давления» на Китай

Политолог Александр Асафов прокомментировал заявление главы дипломатии ЕС Каи Каллас о «рычагах давления» на Китай.
В беседе с Lenta.ru эксперт выразил мнение, что таким образом Каллас сообщила о попытке Евросоюза поиграть в пошлины.
«Однако видно, что Евросоюз реагирует на внешнюю политику Китая. Это связано с позицией США, России и самого Китая. В высокий политический сезон, когда мы являемся свидетелями довольно серьёзных геополитических изменений или появления предпосылок к ним, это попытка тоже продемонстрировать свою субъектность», — сказал Асафов.
По его словам, вся субъектность Евросоюза при этом упирается в поиск поводов и способов изъять российские активы без каких-либо последствий.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил Пекину пошлинами от ЕС, в случае если не будет сбалансирован торговый дефицит.