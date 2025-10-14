Политолог: аналог НАТО уже существует, но только не оформлен юридически

Сопоставим с НАТО
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выдвинул идею формирования структуры, подобной НАТО, с участием России и ее партнеров в Азии и других регионах мира. Это станет стратегическим ответом на растущее давление Запада, сообщает китайское издание Sohu.
Журналисты отмечают, что прессинг НАТО и США распространяется далеко за пределы Восточной Европы. По их словам, речь идет о влиянии на Тайвань и Южно-Китайское море.
«США как доминирующая держава в НАТО никогда не прекращали своих мелких маневров в отношении Южно-Китайского моря и Тайваня», — указано в материале.
Кроме того, авторы предположили, что такая организация также будет выгодна России, так как она может побудить Китай направить свои войска на Украину.
Журналисты также подчеркнули, что аналог Североатлантического альянса будет превосходить конкурента на Западе по территориям, человеческим ресурсам и экономическим показателям.
Блок уже существует
Политолог Константин Блохин в разговоре с корреспондентом ВФокусе Mail сообщил, что подобный блок, о котором говорил российским министр иностранных дел, уже существует. Однако, как отметил эксперт, альянс юридически не оформлен.
«Блок уже фактически существует, но только пока юридически не оформлен. Туда, скорее всего, войдут несколько стран, которые объединены борьбой с давлением против них США. Также он может быстро расширяться, но для этого необходимо все-таки дать ему старт», — сказал собеседник издания.
Какие именно страны могут войти в альянс
По словам политолога, на первом этапе в блок могут войти четыре страны — Россия, Китай, Северная Корея и Иран. При этом к нему еще могут присоединиться государства Латинской Америки и, к примеру, Ближнего Востока.
«В него могут сразу войти четыре страны — Россия, Китай, Северная Корея, Иран. Понятно, что к этому блоку можно присоединить еще больше и больше стран. К примеру, государства Латинской Америки — Венесуэла и Куба, скорее всего, точно присоединятся. Некоторые страны Ближнего Востока. Этот блок может расширяться крайне быстро и эффективно», — подчеркнул Блохин.
Потребуется несколько лет
На создание полноценного альянса может уйти несколько лет, заявил журналисту ВФокусе Mail Блохин. По его словам, необходимо организовать соответствующие институты, выбрать, где будет расположена штаб-квартира.
«Надо все-таки создавать институты организации. Также надо выбрать, где будет штаб-квартира. Это же тоже целое дело. Даже организационную структуру создавать, ее надо и продумывать же. Это не быстро, но все-таки выполнимая задача. Главное, чтобы была политическая воля. Я думаю, что за два-три года можно уже создать организацию с продуманной концепцией», — добавил собеседник издания.