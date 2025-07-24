В сухом остатке: чем закончился третий раунд переговоров России и Украины

В свете этих политических разночтений ни о какой встрече на высшем уровне речи не идет. В сухом остатке, переговорный трек остается таким же, каким мы видели его на предыдущих двух раундах, и предпосылок для изменения его характера нет. Ни одна из сторон не имеет достаточных стимулов для изменения заявленных ранее позиций. В России не наблюдается даже предпосылок: переговорная позиция не меняется годами. И каким бы шатким ни был стул под дуэтом Зеленского-Ермака, на Украине номинальная устойчивость также сохраняется, как не исчерпан и человеческий ресурс для дальнейшего сопротивления.