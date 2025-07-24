В сухом остатке: чем закончился третий раунд переговоров России и Украины

Ожидаемый итог очередного раунда переговоров. Активно продолжен гуманитарный трек. Завершается уже ставший регулярным обмен военнопленными по 250 человек с каждой стороны, Россией предложено передать еще 1200 военнопленных, если Киев «найдет у себя еще наших» для обмена.
Россия отправила украинской стороне более 7000 тел бойцов ВСУ и готова отправить еще 3000 тысячи, когда Киев будет технически к этому готов. Также вновь предложено объявить на линии соприкосновения краткосрочные перемирия для того, чтобы забрать убитых и раненых.
Тема с якобы похищенными Россией детьми исчерпана: весь список из 339 фамилий полностью проработан: часть детей уже вернулись на Украину после уточнения данных по родителям или законным опекунам, по остальным «идет работа». Более того, около 50 человек оказались взрослыми людьми. Некоторые из списка вообще никогда не пересекали границу России. Информационные инсинуации офиса Зеленского вновь обнуляются.
Мединский также озвучил требование прояснить статус удерживаемых на Украине российских гражданских лиц. «Вилка» простая: либо Киев возвращает около 30 мирных жителей, «эвакуированных» на территорию Украины из Курской области, либо нужно называть вещи своими именами. Если Киев держит их в заложниках, эти действия должны маркироваться соответственно: терроризм. При этом Россия не отказалась обменять пленных ВСУ на своих гражданских, так как угроза захвата новых заложников на территории Курской области, которая существовала ранее, устранена.
Список из 20 имен российских детей был ответно передан украинской стороне. При этом в Киеве незамедлительно ответили: первый замглавы украинского МИД Сергей Кислица заявил, что Украина не намерена передавать РФ в рамках обмена гражданских или детей — но своих хочет получить.
Дипломатическая игра на политическом треке продолжается: российская конкретика ломает попытки Киева затянуть процесс и требовать немедленного прекращения огня.
Для обсуждения по существу Москва предложила сформировать три рабочих группы для работы по политическим, гуманитарным и военным вопросам — онлайн, без поездок и инфошума. Что бы это означало в случае реализации (шансы невелики)?
Разведение треков выведет в автоматический режим работу по линии обменов пленными и телами. Выделение политической темы в отдельный блок переговоров означает подсветку тупика по фундаментальным причинам конфликта — а от этого Киев дистанцируется, пытаясь слить воедино повестку переговоров по урегулированию конфликта и прекращению огня. Как было обозначено, позиции в меморандумах сторон «достаточно далеки», но обсуждение может продолжаться.
В свете этих политических разночтений ни о какой встрече на высшем уровне речи не идет. В сухом остатке, переговорный трек остается таким же, каким мы видели его на предыдущих двух раундах, и предпосылок для изменения его характера нет. Ни одна из сторон не имеет достаточных стимулов для изменения заявленных ранее позиций. В России не наблюдается даже предпосылок: переговорная позиция не меняется годами. И каким бы шатким ни был стул под дуэтом Зеленского-Ермака, на Украине номинальная устойчивость также сохраняется, как не исчерпан и человеческий ресурс для дальнейшего сопротивления.
В фоновом режиме США одобрили продажу Украине оборудования для ремонта БМП Bradley и ЗРК HAWK Phase III на сумму 322 млн долларов. А с учетом недавнего «публичного недовольства» Трампа в адрес России украинское руководство почувствовало определенную свободу для маневра — и ликвидирует американскую контролирующую контору НАБУ, чтобы данные о коррупции, находившиеся в распоряжении (и пользовании) клики Байдена, не попали в руки новой администрации.
Взят курс на зачистку и дальнейшее усиление властной вертикали (недопущение ее развала), недавние перетасовки в правительстве Украины указывают на то же. Очередной «майдан» выглядит картонным, а российские удары по ТЦК, хоть и получили поддержку уставшего громадянина, не стали финальной костяшкой домино в проекте Украина. Лезть из кожи вон, чтобы менять мышление украинцев, никто не собирается. И здесь не грех вспомнить Плутарха.
Однажды, когда Арей проезжал через Селинунт на Сицилии, он увидел вырезанное на памятнике стихотворение:
Те, кто пожар тирании тушить попытались, лежат здесь.
У Селинунтских ворот медный настиг их Арес.
«И справедливо сделал, — сказал царь. — Вы заслужили смерть, замышляя потушить пожар тирании, которой надо было дать догореть дотла».