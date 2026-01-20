Популярные темы
Политик Шор: Молдавия находится на грани самоуничтожения и банкротства

Оппозиционный политик Шор уверен, что выход Молдавии из СНГ станет очередным шагом к уничтожению страны.

Источник: Reuters

Молдавия находится на грани самоуничтожения и практически стала страной-банкротом. Об этом заявил молдавский оппозиционный политик Илан Шор в эфире телеканала «Россия-24».

«Молдова — страна, которая находится на грани самоуничтожения. Молдова — практически страна банкрот. Молдова сегодня находится под тотальным внешним управлением», — сказал он.

Политик добавил, что за последние шесть лет население страны стало жить в разы хуже: цены на газ выросли в шесть раз, на электричество — в четыре раза. В стране сильная инфляция, а экономически активное население выезжает за рубеж.

По его словам, выход Молдавии из СНГ станет продолжением политики Кишинева по разрыву экономических связей и очередным шагом к уничтожению страны. Также он заявил, что слова президента Молдавии Майи Санду о поддержке присоединения своей страны к Румынии тянут на уголовную статью за измену родине.

Напомним, в марте 2023 года Санду подписала закон, устанавливающий румынский язык в качестве государственного языка в Молдавии.

А в августе прошлого года президент Румынии Никушор Дан, желая присоединить Молдавию к своей стране, не стал поздравлять соседнюю республику с Днем независимости.