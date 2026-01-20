Молдавия находится на грани самоуничтожения и практически стала страной-банкротом. Об этом заявил молдавский оппозиционный политик Илан Шор в эфире телеканала «Россия-24».
«Молдова — страна, которая находится на грани самоуничтожения. Молдова — практически страна банкрот. Молдова сегодня находится под тотальным внешним управлением», — сказал он.
Политик добавил, что за последние шесть лет население страны стало жить в разы хуже: цены на газ выросли в шесть раз, на электричество — в четыре раза. В стране сильная инфляция, а экономически активное население выезжает за рубеж.
По его словам, выход Молдавии из СНГ станет продолжением политики Кишинева по разрыву экономических связей и очередным шагом к уничтожению страны. Также он заявил, что слова президента Молдавии Майи Санду о поддержке присоединения своей страны к Румынии тянут на уголовную статью за измену родине.
Напомним, в марте 2023 года Санду подписала закон, устанавливающий румынский язык в качестве государственного языка в Молдавии.
А в августе прошлого года президент Румынии Никушор Дан, желая присоединить Молдавию к своей стране, не стал поздравлять соседнюю республику с Днем независимости.