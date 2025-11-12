Politico: во Франции обеспокоены перевооружением Германии

«[Настроения среди французских политиков] сейчас где-то между настороженностью и ощущением угрозы. С ними (Германией — прим. ТАСС) будет сложно работать, потому что они будут выступать с доминирующей позиции», — сказал изданию неназванный чиновник в Минобороны Франции. Он также пошутил, что Германии не придется захватывать Эльзас и Мозель, как в 1940 году, потому что «они (Германия — прим. ТАСС) могут просто купить их».