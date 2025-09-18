Популярные темы
Politico: в ЕС растет недовольство Каей Каллас из-за России

Каю Каллас критикуют за «ястребиную» позицию в отношении России, отмечает издание.

Источник: AP 2024

БРЮССЕЛЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Глава евродипломатии Кая Каллас сталкивается с нарастающей волной критики в Брюсселе из-за позиции по России и Газе и натянутых отношений с коллегами. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на источник.

«Если вы не справляетесь со своей работой, ее будет делать кто-то другой», — приводит его слова газета. По данным Politico, работа Каллас в должности главы европейской дипслужбы не произвела впечатление на ряд ее коллег по Еврокомиссии (ЕК) и других представителей брюссельских политических кругов. Как информирует издание, у нее сложились напряженные отношения с некоторыми из них, в частности, с председателем Европейского совета Антониу Коштой.

Politico отмечает, что Каллас критикуют за «ястребиную» позицию в отношении России, в которой глава евродипломатии, по мнению ряда чиновников, «заходит слишком далеко». Ее позиция в отношении палестино-израильского конфликта, напротив, подвергается критике за неэффективность, например, за неспособность «привлечь Израиль к ответственности за гуманитарный кризис» в секторе Газа.

Каллас была назначена на должность верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности в 2024 году. До этого она занимала пост премьер-министра Эстонии.