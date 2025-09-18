Politico: в ЕС растет недовольство Каей Каллас из-за России

«Если вы не справляетесь со своей работой, ее будет делать кто-то другой», — приводит его слова газета. По данным Politico, работа Каллас в должности главы европейской дипслужбы не произвела впечатление на ряд ее коллег по Еврокомиссии (ЕК) и других представителей брюссельских политических кругов. Как информирует издание, у нее сложились напряженные отношения с некоторыми из них, в частности, с председателем Европейского совета Антониу Коштой.