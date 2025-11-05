Politico: в ЕК и кабмине Бельгии 7 ноября обсудят тему активов России

По информации издания, 4 ноября тему обсуждали заместители министров финансов стран ЕС, но они не смогли достичь прогресса, 5 ноября она будет обсуждаться на плановом заседании комитета постоянных представителей государств объединения. На этом фоне еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что чем дальше будет оттягиваться принятие решения по российским активам, «тем это [их изъятие] будет сложнее». В Бельгии базируется компания Euroclear, на балансе которой находятся российские активы. Королевство блокирует их изъятие, требуя от стран ЕС и Еврокомиссии гарантии, что Бельгии не придется единолично выплачивать компенсацию в случае, если Россия успешно оспорит экспроприацию своих средств.