Politico: тарифы США против Китая могут спровоцировать новую торговую войну

«Конец хрупкого перемирия». Так издание Politico прокомментировало заявление Дональда Трампа о том, что США с 1 ноября вводят против Китая стопроцентные пошлины сверх тех, что действуют уже сейчас. Тарифы Вашингтона против Пекина не дадут однозначного эффекта и могут вызвать новую торговую войну, пишет Politico.
С 1 ноября США также введут экспортный контроль для любого критически важного программного обеспечения из Китая. Это стало ответом на новые масштабные ограничения экспорта редкоземельных металлов из Китая. По словам Трампа, Китай «держит мир в заложниках», создавая монополию на рынке редкоземельных ископаемых. Он также заявил, что Китай стал «крайне враждебным», — другие страны пожаловались США, что Китай грозится ввести экспортный контроль на редкоземельные металлы и другие товары. А это заблокирует рынки и создаст трудности практически для каждой страны в мире, особенно для Китая, написал Трамп.
Торговая война между странами находится в острой фазе, считает политолог-американист Малек Дудаков:
Малек Дудаков политолог-американист «Переговорная позиция, очевидно, сильнее у Китая. Китай пользуется своим преимуществом на рынке редкоземельных металлов: на Китай приходится около 80% этого рынка в мировом объеме. То есть Китай никто заместить в данном случае не может. И Китай ограничивает экспорт этих самых редкоземельных металлов, а также различных магнитов на рынке недружественных стран, в первую очередь это Соединенные Штаты и Европа. Найти альтернативных поставщиков не удается, и это мы наблюдали как раз весной, когда цены на редкоземы на внутреннем рынке США подскочили на 4000%. Проявлялся острый дефицит, и даже некоторым корпорациям, например Ford, приходилось приостанавливать свои конвейеры из-за того, что не хватало редкоземельных магнитов из Китая. Плюс большие проблемы проявляются у американского ВПК: американские оборонные гиганты сейчас находятся под санкциями Китая, они не могут получать напрямую сырье и металлы из Поднебесной. Приходится это закупать окольными путями, формировать какие-то запасы, но далеко не всегда это помогает. Доходило до того, что Пентагону приходилось отдавать в переработку очки ночного видения из своих запасов и танковые триплексы, чтобы из них извлекать дефицитные металлы вроде германия. Я не исключаю того, что мы сейчас опять в полном объеме это увидим. Под вопросом планы Трампа устроить реиндустриализацию США. Похожие процессы, я думаю, будем наблюдать и в странах Европейского Союза. Трамп в ответ грозится вернуть стопроцентные пошлины на весь китайский импорт. Для китайских экспортеров это, конечно, тоже серьезный вызов, они понесут убытки, но платить такие тарифы в преддверии праздничного сезона в Америке — решение довольно близорукое. Если весь китайский импорт внезапно подорожает в два раза, конечно, это будет сильно бить по карману простых американцев, это сильно ударит по рейтингам Трампа. Трамп надеется на то, что в моменте удастся усилить свою переговорную позицию, выйти на подписание торгового соглашения с Китаем на более выгодных для себя условиях, но не факт, что это получится. Под вопросом уже и будущая встреча Трампа с Си Цзиньпином на предстоящем саммите АТЭС, всем очевидно, что эта встреча планировалась под подписание торговой сделки. Стороны к этому все-таки не очень близки».
Новый виток торговой войны между США и Китаем обвалил мировые финансовые рынки.