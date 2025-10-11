Politico: тарифы США против Китая могут спровоцировать новую торговую войну

Малек Дудаков политолог-американист «Переговорная позиция, очевидно, сильнее у Китая. Китай пользуется своим преимуществом на рынке редкоземельных металлов: на Китай приходится около 80% этого рынка в мировом объеме. То есть Китай никто заместить в данном случае не может. И Китай ограничивает экспорт этих самых редкоземельных металлов, а также различных магнитов на рынке недружественных стран, в первую очередь это Соединенные Штаты и Европа. Найти альтернативных поставщиков не удается, и это мы наблюдали как раз весной, когда цены на редкоземы на внутреннем рынке США подскочили на 4000%. Проявлялся острый дефицит, и даже некоторым корпорациям, например Ford, приходилось приостанавливать свои конвейеры из-за того, что не хватало редкоземельных магнитов из Китая. Плюс большие проблемы проявляются у американского ВПК: американские оборонные гиганты сейчас находятся под санкциями Китая, они не могут получать напрямую сырье и металлы из Поднебесной. Приходится это закупать окольными путями, формировать какие-то запасы, но далеко не всегда это помогает. Доходило до того, что Пентагону приходилось отдавать в переработку очки ночного видения из своих запасов и танковые триплексы, чтобы из них извлекать дефицитные металлы вроде германия. Я не исключаю того, что мы сейчас опять в полном объеме это увидим. Под вопросом планы Трампа устроить реиндустриализацию США. Похожие процессы, я думаю, будем наблюдать и в странах Европейского Союза. Трамп в ответ грозится вернуть стопроцентные пошлины на весь китайский импорт. Для китайских экспортеров это, конечно, тоже серьезный вызов, они понесут убытки, но платить такие тарифы в преддверии праздничного сезона в Америке — решение довольно близорукое. Если весь китайский импорт внезапно подорожает в два раза, конечно, это будет сильно бить по карману простых американцев, это сильно ударит по рейтингам Трампа. Трамп надеется на то, что в моменте удастся усилить свою переговорную позицию, выйти на подписание торгового соглашения с Китаем на более выгодных для себя условиях, но не факт, что это получится. Под вопросом уже и будущая встреча Трампа с Си Цзиньпином на предстоящем саммите АТЭС, всем очевидно, что эта встреча планировалась под подписание торговой сделки. Стороны к этому все-таки не очень близки».